A fánknak számtalan fajtáját ismerjük és szeretjük: szalagos, eclair, csöröge és még sorolhatnánk, de ezúttal egy töltött fánkot mutatunk be. Ami a tölteléket illeti, csak a fantázia szabhat határt annak, hogy mivel dobjuk fel az egyébként önmagában is isteni süteményt. Lehet akár gyümölcslekvárral, pudinggal, de különböző csokikrémekkel is tölteni az elkészült fánkokat, a lényeg, hogy gazdagon tegyük.

A recept szerint kell:

55 dkg finomliszt

10 dkg kristálycukor

10 dkg vaj

2 db tojás

1 citrom reszelt héja

2,5 dl tej

1 csomag instant élesztő

csipet só

Lépések:

A langyos tejhez hozzáadunk egy teáskanálnyi kristálycukrot, majd az instant élesztőt. Keverőtálba kimérjük a lisztet, a cukrot. Hozzáadjuk a citrom reszelt héját és ízlés szerint vaníliás cukrot. A száraz összetevők után mehet bele a két tojás, az olvasztott vaj, az élesztős tej is, a masszát pedig csomómentesre gyúrjuk. Frissentartó fóliával lefedve, meleg helyen egy órán át kelesztjük. A kinyújtott tésztát szaggatjuk, majd lefedve további fél órát pihentetjük. Bő olajban kisütjük a fánkokat, először fedő alatt, majd fordításnál már fedő nélkül. Fontos, hogy ne legyen túl forró az olaj, hiszen nagyon hamar megéghet a tészta. Habzsák segítségével ízlés szerint töltjük lekvárral, pudinggal.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.