Az idei verseny három részből állt. Az első forduló online formában zajlott, melynek keretében a bajai diákok szakmai jellegű tesztkérdéseket oldottak meg. A második feladatrész egy portfólió-készítés volt, amelyben egy vállalkozás kommunikációs, szervezeti, stratégiai kérdéseit, felmerülő problémáit kellett feltárni és megoldani.

A két fordulót követően a türrösök 44 csapatból kerültek az előkelő öt közé, mint döntősök. A döntőn teszt, üzleti terv készítése, valamint annak prezentálása volt a feladatuk. Az összesített eredmények alapján a rangos versenyen II. helyezést értek el. A csapat tagjai: Csillag Nikolett 12. c, Domonyi Karina 12. c, Várda Szilvia 12. c és Tamás Antónia 2/14 osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Sevaracz Adrienn.