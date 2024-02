Megalakulásának 10. évfordulóján adott jubileumi koncertet a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház MEDrigál kórusa a Kecskeméti Evangélikus Templomban péntek este. A kórház munkatársaiból álló női kórus Szabó Sándor karnagy vezetésével sokszínű és gyönyörű repertoárral tette emlékezetessé a jeles évfordulót.

A kormány 2010 óta már nyolc új hidat épített a Dunán és a Tiszán. Már a befejező munkálatok zajlanak, ennek köszönhetően 70 kilométerrel rövidebb, egy óra helyett pedig mindössze csak 15 perc lesz az út Kalocsa és Paks között – emlékeztetett Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a magyar kormány új videójában. Mint az államtitkár hangsúlyozta: a mostani beruházás során a csaknem 950 méter hosszú átkelő mellett, több mint 22 kilométer hosszú út és részben kerékpárút építése is megvalósulhatott.

Tűz ütött ki egy családi házban Kecskeméten.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Karmelita kolostorban fogadta a kínai BYD autógyár vezetőségét, és áttekintették az óriásvállalat magyarországi beruházásainak helyzetét – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.

Megemlékezést és koszorúzást tartott a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából az önkormányzat és a Kiskunhalasi SzC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunhalason. Gyöngyi László önkormányzati képviselő megemlékező beszédében kiemelte, hogy a kommunisták csak rombolni, ölni és pusztítani tudtak közel fél évszázados regnálásuk alatt.

A kecskeméti Kőszegi János nem kis összeggel tért haza a TV2 Kincsvadászok című műsorából, ahová személyes gyűjteményének egy ékes darabját vitte el.

A tavaszias felmelegedés hatására kezdetét vette a világ egyik leglátványosabb és legizgalmasabb természeti jelensége, a madárvonulás. A legkorábban érkező madárfajok első példányai már megjelentek hazánkban – így van ez a kanalasgémekkel is. A legújabb, a Kiskunsági Nemzeti Parkot is érintő információkról Dr. Pigniczki Csaba, a KNPI természetvédelmi őrkerület-vezetője számolt be, aki egyben a hazai kanalasgém-kutatást is irányítja és szervezi már több, mint húsz éve – olvasható a knp.hu oldalon.

Az OTP Bank Liga 22. fordulójában a Kecskeméti TE a Zalaegerszeg vendége volt. A hazaiak jó kezdésére már nem volt ellenszere a Kecskemétnek, mely csak szorossá tudta tenni a második félidőt.

Daisy munkássága valószínűleg nem sokaknak ismeretlen, naponta segít hasznos praktikákkal követőinek, főleg a gyógynövényekkel, illetve a természetes alapanyagokkal kapcsolatban.

Ballószögön ismét bizonyították: éltetik a hagyományokat és tudnak mulatni. Szombaton, a sportcentrumban rendezték meg a VII. Ballószögi Kolbásztöltő Versenyt, mely fantasztikus hangulatban zajlott. Már 9 órakor ropták a versenyzők és a vendégek.

Félegyházán már mindenhol arról beszélnek, hogy a város szülöttje, dr. Sulyok Tamás lesz az új köztársasági elnök. Az Alkotmánybíróság elnökét Novák Katalin lemondása után kérte fel Orbán Viktor államfőnek.

Fergeteges koncerttel ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a kecskeméti Mátyás Király Citerazenekar a Mátyás iskolában.

Nem ok nélkül fogyott el két hete minden támogatójegy a péntek esti rendezvényre, ahol a kiskőrösi mazsorettcsoportok léptek fel óriási sikerrel a helyi művelődési házban. Tizennyolc olyan zeneszámra táncolt nyolcvannégy hölgy, az óvodásoktól a felnőttekig bezárólag, amelyek jól ismertek a világban, illetve idehaza.

A képviselők tizenegy napirendet tárgyaltak, köztük az önkormányzat idei évi költségvetését és munkatervét. Nagy figyelmet kapott Rideg László elnök pályázati programokra vonatkozó beszámolója, hiszen négy igen jelentős, helyi identitást erősítő pályázat zárult le az elmúlt év végén.