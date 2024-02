Évek óta visszajáró, kedvelt, megbecsült két zsűri értékelte a finomságokat. A két zsűrielnöki posztot Mari János hartai kolbászmester, a Magyar Hagyományőrző Gasztronómiai Szövetség és a Világ Gasztronómiai Szövetség tagja, valamint Garaczi János Venesz-díjas mesterszakács, a Tanyacsárda ügyvezető igazgatója, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Nagy Aranykereszt díjazottja töltötte be. Tagok voltak továbbá: Bóka József, Széchenyi István Vendéglátó Szakiskola volt szakoktatója, Mariné Digner Erzsébet, Magyar Főző és Grillező Lovagrend tagja, a Magyar Hagyományőrző Gasztronómiai Szövetség tagja, Gaál Péter szakács, kolbászmester és Szabados László, társadalmi zsűri, a Kecskeméti Református Gimnázium tanára.

Idén először volt gazdasszony szépségverseny

Somogyi Lajos polgármester örömmel elevenítette fel a kezdeteket. 2015-ben jött az ötlet, hogy más településekhez hasonlóan életre hívják a kolbásztöltő versenyt. Az elsőt 2016-ban tartották meg. Később több új elemmel is bővült a rendezvény, mint például a szabadszállásiak példájára vették be a versenyszámba a falusi vendéglátás kategóriát, illetve idén is újdonsággal készültek, a gazdasszony szépségversennyel. A kolbásztöltő verseny egyik különlegessége, hogy kézi darálót kell használniuk a versenyzőknek.

Az idei rendezvény is nagyon jó hangulatban telt. Kellemes időjárás mellett, a szabadban több százan látogattak ki a versenyre, ahol az érdeklődők is fogyaszthattak finomságokat. Az önkormányzat munkatársai sült vért, székelykáposztát, sült húst, hurkát-kolbászt készítettek, melyet jelképes összegért vásárolhattak meg az érdeklődők.

