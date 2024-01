A Himnusz katonazenekari közreműködéssel történt eléneklése után Lisztmajer Milán, az Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola tanulója az ismeretlen katona 1942. decemberben írt, Az utolsó pillanatfelvétel című versét szavalta el. A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred 38. Területvédelmi Zászlóalja Díszőrségének és az egykori Magyar Honvédség 15. Kalocsai Légvédelmi Rakétaezred katonái és csapatzászlajának tisztelgése, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara közreműködésével zajló megemlékezésen Kákonyi István önkormányzati képviselő, bizottsági elnök mondott beszédet.

A képviselő mondanivalójából kiviláglott, hogy szinte nincsen olyan magyar család, akinek a magyar történelem egyik legnagyobb katonai veresége nyomán ne lenne valamilyen kötődése, emléke, és ne lenne vesztesége. Ugyanakkor nem csak gyászolni, hanem tisztelegni is jöttünk a hősök előtt.

– Nyolcvanegy évvel ezelőtt a szélsőséges hideg, az éhség és a felerősödő halálfélelem a végkimerülés határára sodorta a magyar katonákat, akik mindezek ellenére mindent elkövettek, hogy elhárítsák a katasztrófát. A mostoha körülmények azonban nem segítették őket. A mintegy kétszázezres 2. magyar hadsereg napok alatt szinte teljesen megsemmisült. Szomorú és egyedülálló tragédia, amelynek borzalmairól évtizedekig hallgatni kellett. A doni esemény egyik „tanulsága” ma is érvényes – mi magyarok, csak magunkra számíthatunk – fogalmazott többi között Kákonyi István.

– Több, mint százezren hiányoznak, a családi fotókról, hiányoznak a gyerekeiknek, s akik házastársai akár egész életükben özvegyként, fekete ruhában éltek tovább hozzátartozójuk sírjának helyét sem ismerve.

Akik hazatértek, a kommunista korszakban megvetett, másodrangú emberekként éltek. A hazaszeretet érzelmi kötődés az iránt az ország iránt, ahol születtünk és élünk. Ez megjelenhet szavainkban, a tetteinkben és viselkedésünkben. A hősiesség lehet a hazaszeretet tettbéli megnyilvánulása, vagy a közösség érdekében végzett önzetlen cselekvés. Mindannyian érezzük, tapasztaljuk, hogy sajnos napjainkban hiányzik az összetartozás és a hagyományok tisztelete, pedig igazán ezek tartanak össze egy nemzetet. Sokan, nagyon sokan maradtak ott. Honvéd és munkaszolgálatos, tiszt és közlegény, kormányzóhelyettes és altiszt. Hősi halált haltak a Don partján, a fedezékek hófalai között, ismeretlen falvak égő házainak leomló gerendái alatt. A többiek hazajöttek. Együtt, egymást támogatva. Ha kellett, az utolsó falat kenyeret is megosztva. Leküzdötték a hómezőket, túlélték a sebesüléseket, a járványokat, az éhezést, a hadifogoly-táborokat. Hazajöttek, mert itthon várták őket. Akadtak közöttük olyanok is, akik meghalni tértek vissza hazájukba – mondta szónok, egy ismeretlen katonaszerző írásából való idézettel zárta gondolatait: „S miközben gondolatom ideér, testem a hómezőn már nem él, soha többé nem jutok már haza, gondolj rám a Donnál is, magyar haza!”

A beszédet követően dr. Filvig Géza polgármester, Simon Zoltán alpolgármester és Kákonyi István képviselő koszorút helyezett el a szobor talapzatán, majd a megemlékezés résztvevői, köztük az önkormányzati képviselők, a pártok, szervezetek képviselői közül többen mécsest gyújtottak és azt főhajtás mellett helyezték el a szobornál az elhunyt hősök tiszteletére.