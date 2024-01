A magyar kultúra napjához kapcsolódó színes eseményre négy vármegyéből várta az ÁGOTA Közösség a 8-13 éves gyermekek a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Baranya vármegyei nevelőszülői hálózatából és lakásotthonaiból ÁGOTA Falvára.

Az ÁGOTA Közösség otthona, ÁGOTA Falva a Kiskunsági Nemzeti Park területén helyezkedik el Bács-Kiskun vármegyében. A nemzeti park munkatársai már több alkalommal is részt vettek az ÁGOTA Falván rendezett eseményeken. A mostani rendezvényen a Kiskunsági Nemzeti Park oktatási referense, Nagyné Grecs Anita a nemzeti parkról, a környezetvédelemről és a kertek gyakori vendégéről, a széncinegéről beszélt a gyermekeknek. Ezt követően pedig a fiatalok a magyar irodalom legismertebb madaras versét, Móra Ferenc A cinege cipője című szövegét tanulták meg együtt játékosan.

A programok központi eleme a magyar népmesék világa volt. Kis Tünde, az ÁGOTA Közösség élménypedagógusa kiemelte, hogy a gyermekek izgatottan és örömmel vettek részt a népmesékkel és mesékkel kapcsolatos játékokban és kihívásokban.

– A mesék a mindennapjaink részei. Nemcsak szórakoztatnak, hanem nevelnek és oktatnak is. A mesék kapcsán az embert körülvevő környezet szépségeiről is sokat lehet beszélgetni. Így jó alkalom volt ez a nap arra is, hogy a környezetvédelem témáját is behozzuk. Fontos célunk ugyanis, hogy fiataljaink a természetet szerető, tisztelő és óvó felnőttekké váljanak – fogalmazott Kis Tünde.

A gyermekek a nap során számos izgalmas kvízjátékban vettek részt, amelyek során össze kellett dolgozniuk, hiszen a feladatokat csapatokban oldották meg. Ki kellett keresniük például egy több, mint száz szavas szófelhőből a Himnusz első versszakának szavait. Össze kellett gyűjteniük a magyar népmesék általános jellemzőit. A bűbájos lakat című népmese megnézése után pedig 15 furfangos kérdésre adtak közösen válaszokat.

– Az a feladat tetszett a legjobban, amikor mesét kellett írnunk közösen, aztán elmondani. Versmondó versenyeken is részt szoktam venni, hozzá vagyok szokva, hogy kiállok mások elé, de csapatban is jó volt versenyezni. Ha voltak is fennakadások, azokat megoldottuk közösen – fogalmazott a tizenkét éves Radics Roland Henrik, a Motkány nevű Bács-Kiskun vármegyei csapat tagja, aki Kunszentmiklóson él nevelőszülői családban.

A szintén kunszentmiklósi nevelőszülőknél élő Németh Erika, a játékos feladatok közül ugyancsak a közös mesealkotást emelte ki. – Sajnos nem tudtuk leírni a mesénket, de elmondtuk szépen a zsűrinek és a többi csapatnak. Én is szoktam történeteket kitalálni. Örülök, hogy eljöhettem, mert szeretem a népmeséket, és nagyon jól éreztem magam – sorolta élményeit Erika.