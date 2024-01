Gyenes Géza arról is beszélt, hogy Gyenes Pál nem csupán diáktársa, hanem jó barátja is volt Jókainak. Mint mondta, sajnálatos módon 1877-ben Gyenes Pál életének egy tragikus eset vetett véget. Egy tetten ért orvvadász közelről lelőtte. Gyenes Pál hat gyermeket hagyott akkor hátra. Gyermekei és unokái is sokat tettek azonban Kecskemétért. Egyik fia, Gyenes Mihály cukrászdát nyitott a városban, melyet később a gyermekei üzemeltettek. 1949-ben a Gyenes-cukrászdát államosították, bezárták, majd Nefelejcs néven működtették tovább, de Gyenes Géza szerint az emberek nagyon kedvelték régi cukrászdájukat, így továbbra is azt mondták: megyek a Gyenesbe. Gyenes Pálnak ma 45 leszármazottja él, köztük a sokak által ismert neves kecskeméti kertészek is.

Székelyné Kőrösi Ilona véleménye szerint a jelenlegi emléktábla hiányos, hiszen csak arra utal, hogy Jókai 1842 és 44 között itt élt, de nem említi sem Petőfi, sem Gyenes Mihály nevét. Ezért mint mondta, egy új emléktáblára lenne szükség. Az ötletet a Gyenes-család nevében Gyenes Géza is támogatta. Hangsúlyozta, hogy a megvalósítást a család akár anyagilag is támogatná.