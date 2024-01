Szombat délelőtt várják az érdeklődőket a Pozsonyi utcába, a szokásos helyszínre. Somogyi Zoltá,n gazdaköri tag az idén is a fő szervező, aki kérdésünkre annyit válaszolt: a mostani disznóvágás is ugyanolyan lesz, mint a tavalyi. Azaz két 220 kilós hízót vásárolnak egy keceli tenyésztőtől, Varga Zsolttól. Az egyiket már pénteken feldolgozzák, azért, hogy reggel már süthessék a disznóvágás finomságait. A másik jószág pörzsölése feldolgozása pedig szombatra vár, hogy az érdeklődők megtekinthessék miként is vágtak disznót elődeink. A stáb a régi, 20-25 személy végzi a munkát. Mindenki hozza az otthoni szerszámokat. Közben az érdeklődők támogató jegyek ellenében megkóstolhatják már kora délelőttől a klasszikus hagymás vért, sült májat, a pecsenyét, illetve a kolbászt is. Ebből a támogatásból finanszírozzák a feldolgozásnál felhasznált hatvan kilónyi vörös hagymát, a 20 kilónyi rizst a 10 kiló sót, a 4 kilónyi fokhagymát. Illetve az ízesítéshez mintegy 50 csomagnyi borsot, majoránnát, babérlevelet és egyéb fűszereket is vásárolnak.

Somogyi Zoltán elmondta, hogy a rendezvényt a gazdakör mellett idén is támogatja Kiskőrös előljárósága. A megfáradt dolgozókat és a jó társaságra vágyókat este, azaz mintegy 220 személyt a művelődési házba várják 18.30-ra. Itt orjaleves, hurka, kolbász, 600 darab töltött káposzta várja a vacsora résztvevőit. Elkészül még 600 darab finom diós és szilvalekváros hájas tészta is, amelyeket Szabóné Erika és Györkné Ildikó készít. A disznótoros est mindig jó hangulatú, pláne amiatt is, hogy az idén is a jól ismert zenekar húzza a talpalávalót. Tavaly az utolsó vendég hajnali fél négykor távozott a művelődési házból.