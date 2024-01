Jagicza László, az Armstrong Club tulajdonosa hangsúlyozta, egyre népszerűbb Rudán Joe, aki egykor a Pokolgép, a Coda és a P. Mobil együttesben párhuzamosan énekelt több éven keresztül, ugyanakkor a klubnak is egyre nagyobb a látogatottsága.

− Azt gondolom, hogy az Armstrong Club népszerűsége annak is köszönhető, hogy az élőzenés fesztiválok, a rengeteg élőzenés koncert, ami mostanában van Magyarországon, az élőzene felé fordította nagyon sok fiatal figyelmét. Az idősebbek is újra felfedezték az élőzene varázsát. A klubunk marketingje is eltér a többi klubtól, a Hangfoglaló Program koordinátorának javaslatára minden egyes alkalommal a fellépő művész személyesen meghívja az embereket a koncertjére. Nemcsak egy plakátot látnak, hanem a személyes meghívást a közösségi oldalakon, ami egy közvetlenebb kapcsolatot jelent. Ennek is köszönhető, hogy egyre többen vannak a koncerteken − fogalmazott Jagicza László.

Hozzátette: jól működik a jelenlegi szervezés, nem tervez különösebb változtatásokat beiktatni a fellépőket illetően. Szerinte a klub jó híre miatt is egyre többen jönnek szórakozni az élőzenés koncertekre. Az Armstrong Club Magyarország legrégebbi élőzenés klubja, idén 29 éves lesz, januárban születésnapi bulit rendeznek.

− Több mint ezer koncert van mögöttünk. Kialakult egy olyan rajongótábora a klubunknak, hogy még akkor is nálunk szórakoznak, ha a fellépő zenészt nem ismerik. A fiatalabb zenekaroknak lehetőséget biztosítunk a nagyok előtt megmutatni magukat. Karácsonykor is Blöro bácsi nagyon aranyosan megengedte a fiatal bajai középiskolásokból álló csapatnak, hogy előtte fellépjenek és vele együtt játszhattak. Ez nagy inspiráció volt a fiataloknak is, nagyon szép gesztus volt a Blues Company zenekartól. Ez többször előfordul, én szeretném, ha több ilyen alkalom lenne, mert fontos lenne ezeket a fiatal zenekarokat lelkesíteni, és elindítani egy ilyen pályán. A kilencvenes évek elején sokkal több fiatal együttes volt mint most, sokkal könnyebb volt válogatni közülük. Az utóbbi időben nagyon visszaesett a fiatalokból álló zenekarok száma. Népszerű előadók jönnek az Armstrong Clubba, de amatőr zenészeket nem szeretnének maguk előtt megengedni fellépni, akik esetleg elijesztik a közönséget. Mindig meghallgatják a fiatalokat, a kezdőket. Nem olyan egyszerű ezt összehozni, és van olyan népszerű együttes is, aki nem szereti és nem is engedi meg, hogy játszanak előtte a klubban. Egy ilyen kis helyen ez nyűggel is jár, a dobkészletet pakolni kell. De a fiataloknak mindig óriási élmény, amikor együtt játszhatnak egy nagy zenekarral − részletezte az Armstrong Club vezetője.

A közönség döntését veszi figyelembe Jagicza László, amikor a zenekarok fellépéseit szervezi. Vannak olyan zenekarok, akiket a közönség szinte megkövetel minden évben, ilyen a Don Gatto, Rudán Joe, Kalapács József, Akela és még további együttesek.

Rudán Joe Akusztik koncertezik az Armstrong Clubban

− Próbálunk olyan közös nevezőre jutni, hogy azokat a zenekarokat hívjuk meg, akikre szívesen jön a közönség, és én is szívesen vagyok velük kapcsolatban. Most már hosszú évek óta így működünk. Nagyobb a zenekar részéről is a bizalom, szívesen szervezek én is annak a zenekarnak koncertet akiben bízom. Ők is szívesebben jönnek el egy olyan klubba, ahol betartják az ígéreteket − mondta Jagicza László.

A Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Programjában 2016 óta vesz részt a bajai klub. A programban több mint 100 koncertet szerveztek országos hírű zenekarnak és több fiatal együttesnek. Az országos hírű zenészek meghívása a Hangfoglaló Program támogatásának köszönhető, hangsúlyozta a szervező. − Felélénkült az élőzenés élet a vidéki klubokban, véleményem szerint a Hangfoglaló Program elindulását követően. Már könnyebben lehet koncertet szervezni, hiszen sokkal magabiztosabban lehet meghívni egy magasabb költségű zenekart − zárta gondolatait Jagicza László.

A Rudán Joe újévi akusztik koncertje január 6-án este nyolckor kezdődik.

Rudán Joe

A formáció 2010 elején alakult. Rudán Joe partnere Tóth László, aki akusztikus gitáron kíséri az énekest. Azt a megalakuláskor kitűzött célt, hogy az akusztikus duó a hangszálak karbantartására, kedvenc dalaik megtanulására, gyakorlásra, kis örömzenélésre legyen jó, nagyon hamar túllépték. Sok helyre kaptak meghívást, már 2010 nyarától számos fesztiválon, rendezvényen felléptek, nagy sikerrel. Műsorukban a klasszikus rock külföldi örökzöldjei szerepelnek, igen kreatív felfogásban, és az énekes más zenekarai által is játszott magyar zenék, a Coda együttestől a Pokolgépen át a P. Mobil- ig. Akusztikus megszólalásban hallhatók majd az utolsó három Rudán Joe szólóalbum legjobb dalai is. Több alkalommal a regionális televíziók mellett az MTVA is sugározta programjukat.