Ön is használja a mondást, miszerint fellőtték a pizsamát? Ezt a címet viseli Amandine Momenceau papírszínház meséje is, mely Berciről szól, aki az álmok világa helyett sokkal inkább a képzelet birodalmában kalandozna. A színes, illusztrált történetről többet is megtudhat, ha gyermekével ellátogat a könyvtárba.

A családi délután résztvevőit Rendekné Nyul Marianna gyermekkönyvtáros várja, a foglalkozást 5 éves kortól ajánlják. A program része a tematikus olvasmányajánló, valamint egy kis kreatív barkácsmunka is.