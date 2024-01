A felvételit egy hosszú, akár évekig tartó felkészülés előzi meg, amikor a diákok akár az iskolai tanítás keretében, akár magántanárnál átismétlik az addig tanultakat annak érdekében, hogy a végén a vágyott középiskolába kerülhessenek be. Gyergyádeszné Zsuzsanna már több mint két évtizede a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola pedagógusa és maga is segíti a gyerekek felkészülését már a hetedik osztálytól. Az alapos ismétlés hosszú időt ölelhet fel, viszont a tanárnő azokra is gondolt, akik az utolsó pillanatra hagyták mindezt. Cikkünkben Zsuzsanna szakmai segítségével összegyűjtöttük azokat a legfontosabb praktikákat, melyek a felvételi idegőrlő pillanataiban még jól jöhetnek.

Az utolsó egy hétben is érdemes újból átnézni az eddig kitöltött korábbi felvételi feladatlapokat, hiszen ismétlés a tudás anyja. Ehhez jól jöhet egy konkrét terv, hogy a mindennapokba beleférjen egy-egy kisebb-nagyobb ismétlő-rendszerező szakasz, és mintegy órarendszerűen végigcsinálni.

Amire még mindig elég lehet az idő, az a próbafogalmazások újraolvasása, a kijavított hibák megértése, jól megírt érvelő fogalmazások elolvasása, elemzése, még egy-két új fogalmazás megírása – emelte ki Zsuzsanna, akinek a feladat megoldásokkal kapcsolatban is van néhány hasznos tippje.

Olvassa el a 10. feladatban a fogalmazás témáját, így a teszt megoldása közben juthatnak eszébe okos gondolatok, melyeket menet közben is rögzíthet vázlatban.

Térjen vissza az elejére, és sorban haladjon!

Ha valami nagyon nem megy, olvassa el többször a feladatot, jelölje ki a kulcsszavakat a feladat szövegében. Fussa át magát a feladatot, majd olvassa el újra feladat szövegét!

Végső esetben hagyja ki, és térjen vissza rá!

9. szövegértési feladat: a szöveg olvasása előtt fussa át a szöveghez tartozó kérdéseket, hogy tudja fókuszálni a figyelmét már olvasás közben. Érdemes olvasás közben aláhúzni a kulcsszavakat. A szómagyarázat könnyebb, ha visszanézzük, milyen szövegkörnyezetben fordult elő a kérdezett szó.

10. fogalmazás: törekedjen arra, hogy a témáról írjon, meglegyen a kért mondatszám, a három bekezdés, a cím. Érvelő fogalmazás esetén a bevezetés témamegjelölés, kérdésfelvetés legyen, majd a feladat szövegéhez igazodóan sorakozzon a tárgyalásban a kért számú ér és ellenérve indoklással. A befejezés saját tapasztalat, összegzés legyen!

Gyergyádeszné Zsuzsanna kiemelte továbbá, hogy szerinte pénteken már ne gyakoroljon senki, inkább pihenjen, levegőn legyen, mozogjon és kerülje a képernyős játékokat. A nagy nap előtt fontos, hogy minden diák kipihenje magát, ezért érdemes időben lefeküdni, de csakis azután, hogy elkészítették a másnapra szükséges személyes iratokat, íróeszközöket, ruhákat. A felvételi napján inkább érkezzenek tíz perccel korábban, mint akár egy perccel is később, hiszen 9:30-kor szigorúan kezdetét veszi a próbatétel. A tesztlap kitöltése közben telefon használata szigorúan tilos, így praktikus hagyományos karórával is készülni, ha esetleg a teremben nem lenne falióra. Végül, de nem utolsó sorban, ha betegség üti fel a fejét, mindenképpen előre kell jelezni és kötelező orvosi igazolással alátámasztani a történteket, hogy legyen lehetősége a jelentkezőnek egy pótfelvételi megírására.

Az utolsó pillanatos praktikák is segíthetnek a nehéz helyzetben, de Zsuzsanna arra is megadja a választ, hogy miért is érdemes már egy évvel a felvételi előtt egy előkészítő kurzusra benevezni.

Hangsúlyozza, hogy a romló tanulmányi eredmények vészjóslók is lehetnek: – A szülők számtalanszor tapasztalják, hogy gyermekük 7. osztályban sokat ront az iskolában. Elhanyagolja tanulmányait, nem ír leckét, otthon marad a felszerelése. A szülő pedig aggódik, hogy a hamarosan elkövetkező felvételi látja majd kárát ennek a lazításnak. Ha már hetedikben elkezdjük tudatosítani a gyermekben, hogy milyen megmérettetésben lesz része 8. félévkor, akkor hamarabb ráébred gyermekünk, hogy a tanulás elhanyagolása nem vezet jóra. Egy 7. félévkor induló felvételi előkészítő kiváló apropója lehet egy ilyen tudatosító folyamatnak.

Aztán akadnak olyanok is, akik az iskolában ól teljesítenek, mégis rástresszelnek a vizsgaszituációra:

– Aki becsülettel tanul 5. osztálytól fogva, az nem szokta elrontani a felvételit.

A jótanuló gyerekek között azonban sokan stresszelnek. Nekik a rendszerezett tudás, a típusfeladatok ismerete nyújthat fogódzót a felvételi stresszhelyzetében. Ők is hálásak lesznek, ha nem egy félév alatt kell rohamtempóban pótolni minden elmaradást, és begyakorolni a felvételi típusfeladatokat, hanem van idő a tudás elmélyítésére.

Érdemes előre gondolkodni, hiszen amit korábban évek alatt sajátítanak el a gyerekek (és lehet, hogy hiányosan), azt nem biztos, hogy egy félév alatt fel lehet eleveníteni.

– Az olyan tanulóknak, akiknek mindig is gyengébben ment a magyar, vagy csak a tanárváltások miatt nem látják rendszerszerűen a magyar nyelvtant, egy csupán egy féléves felvételi előkészítő 8. osztály 1. félévében valószínűleg kevés lesz a hiányok pótlására. Ha azonban már 7. félévkor megtámogatjuk őket egy célzottan a felvételire készítő kurzussal, akkor szakember segítségével ők is kellő tudásra és gyakorlatra tehetnek szert a felvételiig.

Zsuzsanna hozzátette ugyanakkor, hogy a felkészülést nem lehet elég korán elkezdni: – Aki biztosra akar menni, és azt szeretné, hogy gyermekét felvegyék a vágyott középiskolába, az időben elkezdi a készülést a felvételire, mert a középiskola minősége döntően befolyásolhatja a gyermek későbbi továbbtanulási szándékát és esélyeit.

A tanárnő szeretettel várja azon hetedikes diákok jelentkezését január végén induló csoportos magyar felvételi előkészítőjébe az Ifjúsági Otthonba és a Hunyadivárosi Közösségi Házba, akik szeretnék a tudásukat elmélyíteni, hiányosságaikat pótolni, és kényelmes tempóban készülni a jövőre esedékes felvételire.