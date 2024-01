„Van valami program a városban? Sűrűn hangzik el ez a kérdés, mi viszont a munkaórák, a megvalósult ötletek és a hömpölygő embertömegről készült 2023-as fotók alapján visszanézve is bátran állíthatjuk, hogy bőven volt és van. A téli fesztivál ideje alatt is minden nap megállta a helyét ez a válasz. Jégszobrász show, maskarás felvonulás, meseolvasás, nagyszínpadi koncertek, regölés, kézműves program, városházáról leereszkedő Mikulás, roadshow, hintós kocsikázás, meghitt adventi gyertyagyújtás és még lehetne sorolni napestig. A Hírös Agóra Kulturális Központ kimutatásaiból kiderül, házon belül a lebonyolított események száma havonta 4-500 között mozog, emellett telephelyeink is aktívak, arról nem is beszélve, hogy 2023-ban hat nagyszabású városi fesztivált szerveztünk és bonyolítottunk kültéren. A mutatók alapján tehát bátran állíthatjuk, van program a városban” – olvasható az összefoglalóban.

Mint írták: az év vége tervezésekor figyelembe vették az előző évek tapasztalatait visszajelzéseit – azt például, hogy sokan hiányolták a valódi jégpályát, ugyanakkor sokan szerették az óriáskereket is. Azt, hogy mindez „kettő az egyben” megvalósulhatott köszönhető Kecskemét város vezetésének, amely támogatta az elképzelést és biztosította egész decemberben ingyenesen a jégpályát a korizók számára. A Hírös Agóra csapata Barta Dóra ügyvezető igazgatóval az élen pedig hisz abban, hogy minden ötlet hasznos és néha még a legmeghökkentőbb elképzelések is megvalósítható. Megálmodták a kecskeméti Winter Wonderlandet, azon belül a Hahó udvart is, mely a városháza mesés új díszudvarának kapuit tárta ki a látogatók előtt, hogy a családok a patinás miliőbe lépve mesébe illő látványt találjanak.

Lovasszán, tökhintó, mini házak – az Agorafalva – havas fenyőerdő és temérdek fény. A kisgyerekes családok számára igazi jolly joker program volt a délutáni és hétvégi időtöltésekre, mind a Hahó udvar, mind pedig a Neumann IGLU melyben kiváló együttműködő partner volt, a Neumann János Egyetem. és élettel. Közben párhuzamosan, telt házzal futott színházteremben az Agóra első önállóan színpadra állított sikerdarabja, a Diótörő, Barta Dóra rendezésében.

– Már a nyár folyamán bebizonyosodott, hogy a téren egyszerre tud bulizni több ezer ember, ha kedvencei zenélnek. A Wellhello, a Király testvérek, Curtis, WillCox vagy épp a Bagossy Brothers Company, mind olyan koncertek voltak, melyek még hetekig visszhangoztak. Így bátran hívtuk Wolf Katit, a Fool Moont a Téli Csodaország színpadára, az évet pedig egy igazi bombával a TNT-vel zártuk, akik minden várakozást felülmúltak, együtt énekelte az egész tér a slágereket, majd Lotfi Begi csapott városnyi méretű házibulit a főtéren az éjféli tűzijáték után – olvasható hirosagora.hu oldalon, ahol hozzátették: 2024-re már szinte teljesen összeállt a fellépők névsora a fesztiválokra.

„Hírös Agóra, HA kultúrát szeretnél”

Hírös Agóra, HA kultúrát szeretnél, így szól az intézmény szlogenje és ehhez hűen a kultúra és művészetek minden terén igyekeznek teljes lefedettséggel jelen lenni. Havonta 3-4 kiállítás, melyek nagy része díjmentesen látogatható, így kiváló programlehetőség bármikor, bárkinek. Színházi estek, könnyű- és klasszikus zenei koncertek, design vásárok, táncelőadások, mesék, két kiváló rezidens együttes: a Kecskemét Táncegyüttes és Kecskeméti Szimfonikus Zenekar minden csodás programjukkal. Kiemelték: „2023-tól az alábbi fesztiválok mind szervezésünkben valósulnak meg: Kecskeméti Összművészeti Tavaszi Fesztivál, HAcsalád – háromnapos gyereknap, Street Food Street Art & Borsétány, Kodály Művészeti Fesztivál, Hírös Hét Fesztivál, ChillZone, Díszudvari Esték, Téli Csodaország és Kecskeméti Advent, Szilveszter Kecskemét főterén. Művészeti műhelyek, az Otthon Mozi, az Ifjúsági Otthon, a HELPI, a Hetényegyházi Közösségi Ház és még rengeteg rendezvény évente, a Hírös Agórában és kívül.”