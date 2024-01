A községháza energetikai korszerűsítése zajlik jelenleg a településen, ami hőszigetelést, hőszivattyú-kiépítést, fűtés-korszerűsítést jelent, tudtuk meg a polgármestertől. A munkálatok decemberbenn nagyon megnehezítették az ügyintézést. Éppen ezért közigazgatási szünetet tartottak a 2024-es év első hetében. A beruházás a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásából valósul meg. A teljes projekt 82 millió forint finanszírozású, tartalmazza a faluház napelemes rendszerének kiépítését is, ami szintén folyamatban van.

Vörös Szilárd polgármester arról is tájékoztatta hírportálunkat, hogy egy másik TOP-os pályázat közbeszerzése eredményesen lezárult a közelmúltban, ami a közpark fejlesztését célozza meg. A projektre több mint 160 millió forintot hívott le az önkormányzat.

Fenntarthatóvá alakítják a játszóteret

– A Szegedi út mellett lévő játszótéren fejlesztünk minden generáció és érdeklődő csoport számára. Látványos elemeket alakítunk ki, egyebek mellett műfüves labdarúgó kispályát napelemes kandeláberekkel, strandröplabdapályát, KRESZ-parkot. Itt tanulni lehet majd a biciklizést a legkisebbeknek, felfestett pályán. Négyfunkciós görkori, gördeszka, BMX- és rollerpályát is létrehozunk. Egy kalózhajó is lesz, ami kisgyerekek számára alkalmas mini játszótérként funkcionálhat. A sportparkot fejleszteni fogjuk külső crossfit elemekkel, többfunkciós gépekkel. Mellette szabadtéri pingpong asztal, teqball, baba-mama játékelemek is helyet kapnak. Akadálymentes homokozót is kialakítunk, egyedi élménycsúszdát, különböző kis mászófallal, meg egyéb funkciókkal. A játszótéren napelemes kandeláberek lesznek kihelyezve. Tervezünk egy okosbeállót is, ahol lesz egy napelemes kerékpáros beálló, piknikezőhellyel, Smart információs pulttal, töltővel. Ezzel a kerékpáros utat is fejlesztjük, illetve a napelemes kandeláberek mellé napelemes kamerák is kikerülnek majd biztonsági céllal. Tehát itt az energiaválság hatására próbáltuk a projektet fenntarthatóvá alakítani – sorolta szerkesztőségünknek Vörös Szilárd polgármester. Hozzátette: a projekt gyereknapra készül el és reméli mindenkinek elnyeri a tetszését. Mindenki számára alkalmas lesz a hely a szórakozásra és pihenésre.

A játszótér jelenleg is rendkívül népszerű, rendszeresen járnak gyermekcsoportok a környékről, kiegészíti a felsőszentiváni szélmalomnál eltöltött időt, ahova rendszeresen érkeznek busszal, kerékpárral is az érdeklődők. Remélik, hogy turisztikai vonzerő is lesz önmagában a felújított játszótér.

A Magyar Falu Program sok lehetőséget kínált a fejlődésre

A tavalyi évben a Magyar Falu Program keretében sikerült 25 millió forintot pályázni, ebből kemencét építettek a szélmalom épülete mellett közösségi térrel, ugyanakkor kinti vizesblokkokkal, és egy fedett terasszal, ahol rendezvényeket is lehet tartani. A kemencét már rendszeresen használják. Nagyon sikeresek a sütések, pogácsát, kenyeret és egyéb finomságokat sütnek benne.

Év végére elkészült szintén a Magyar Falu Programból a Martinovics utca végének a felújítása, aszfaltozása, padkázása közel 10 millió forintból. Ezzel egyidőben a bölcsőde elé kapubejárót és mozgáskorlátozott parkolót is építettek.

Kiemelt jelentőségű a szennyvízelvezetés megoldása

Az elmúlt év legfontosabb fejlesztéseként a szennyvízberuházást említette Vörös Szilárd polgármester, ami jelenleg is tart, ez Csávoly és Felsőszentiván közös projektjében valósul meg. A két település határánál épül a szennyvíztelep, a szikkasztómű, illetve a főgerincfektetések java részt megtörténtek a faluban.

– Nagyon örülök, hogy hosszú távon is megoldódik a szennyvízelvezetés a településen. A helyben lévő vállalkozásoknak is ez előrelépést jelent – fogalmazott a városvezető..

Nehéz helyzetben van a mezőgazdaság

Vörös Szilárd fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a falu jelentős bevétele a mezőgazdasági vállalkozásoktól származik, de Felsőszentivánon a mezőgazdaság katasztrofális évet zárt, az ukrán gabonának köszönhetően. Nyomott áron, illetve annyira nem volt értékesítési piac, hogy szinte eladhatatlanok a termények, 10 évvel ezelőtti áron értékesítünk. Nemcsak a tavalyi évben, hanem az idei évre is borzasztó módon kihat, és nyilván ez országos probléma nem csak felsőszentiváni. Csak hogy nálunk kimondottan mezőgazdasági cégek vannak, ez a település szempontjából nagyon nagy probléma. Borzasztó helyzetben van az ágazat. A mézzel is, ráadásul a méhészekkel is gond van, tehát nemcsak maga a növénytermesztés és az állattenyésztés szenved, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt olyan hathatós beavatkozásra van szükség, ami ezt az egészet szerkezetében tudja javítani – hívta fel a figyelmet Vörös Szilárd.

A polgármester hangsúlyozta: vannak, akik ebbe invesztáltak, teherautót, gépeket vásároltak, ez egy sikeres ágazat volt az elmúlt 10 évre visszatekintve. Most teljesen padlóra került. A kukorica 5200-5400 forintos áron kel el, tavaly 11-12 ezer forint volt. Az input anyagok ára pedig a csillagos égbe emelkedik. Aggódnak, hogy ez munkahelyekbe fog kerülni a faluban és az iparűzési adóba.

– Ez nálunk kifejezetten nagy probléma, és a jövő szempontjából aggasztó. A tavalyelőtti aszály, a tavalyi piaci körülmények két nagy pofont jelentenek a gazdáknak. Ami viszont jó, hogy a második csoport is telt házzal működik a bölcsődében. Ezzel hét munkahelyet sikerült teremtenünk. Amivel mi túl tudtuk élni, az az, hogy éveken keresztül, amióta én polgármester vagyok több, mint 21 éve az energetikai korszerűsítés volt a legfontosabb – sorolta a polgármester.

Nem látványberuházásokra költöttek

Nyolc épületünkben van napelem, minden intézményben kicserélték a nyílászárókat. Felújították az utóbbi években az Egészségházat, a fogorvosi és háziorvosi rendelőt, a szociális intézményt, óvodát, művelődési házat. Most a községházát és amiket már újonnan alakítottak ki: a konditermet, bölcsődét, vendégházat, szélmalom fogadó épületét, már olyan energetikai mutatókkal építették meg, hogy minél alacsonyabb legyen a fenntartási költség.

– Tehát mi már évekkel ezelőtt, az ukrán háborút megelőzően is fontos hangsúlyt tettünk az energiára, kiemelten kezeltük és nem látványberuházásokra költöttünk. Mindig a fenntarthatóságot tartottuk szem előtt. Éppen ezért 10 évvel ezelőtt ledesre cseréltük a közvilágítást is. A tavalyi év azonban így is a túlélésről szólt. Hála a jó Istennek túléltük mi is – zárta gondolatait Vörös Szilárd.