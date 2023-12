Simon Zoltán alpolgármester beszédében rámutatott: a kiváló és népszerű zenekar a koncertet a város más adventi kulturális eseményeinek sorába illesztette, hogy a zeneszámokkal karácsony ünnepének üzenetét, az advent lelki vonatkozásait erősítse. Az alpolgármester köszönetet mondott a zenekarnak a koncertért, valamint azért, hogy kitartóan és önzetlenül színesítik Kalocsa kulturális életét, vidéki fellépéseiken pedig erősítik a város jó hírét.

Simon Zoltán

Fotó: Zsiga Ferenc

A Kalocsai Fúvószenekartól megszokott könnyed slágereket és filmzenéket is felvonultató repertoár most inkább a klasszikus zene felé fordult. A barokk mesterek – Vivaldi, Händel, Bach – népszerű, de fúvós hangszerelésben ritkán hallott remekműveitől Carl Orff zenéjén át Kodály Esti daláig sok zeneszámot élvezhetett a közönség. A koncert bevételét a zenekar a gimnáziummal való szoros kapcsolatra tekintettel a Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságáért alapítvány javára ajánlotta fel.

Fotó: Zsiga Ferenc

A kalocsai fúvósok korábban az óvodákat, beteg gyermekeket támogatták. A jótékonysági felajánlást és az iskola rendezvényein való részvételt Perity Lajos köszönte meg. Beszédében megemlékezett a zenekar egyik alapítójáról, néhai Jakab Ferencről, aki alapító karmesterként a 70-es évek közepén a Bátyai Úttörőzenekart is életre hívta. A karácsonyi koncert újdonsága volt a két karnagyos felállás. A Betlenné Dajkó Ágnes zenekarvezető felkérésére ettől az évtől karmesterként is közreműködik Gruber Tamás, akinek tanítványai is játszanak a zenekarban, s aki 2017-ben került Kalocsára a Liszt Ferenc AMI rézfúvós tanáraként. Ez viszont lehetővé teszi mindkét karmester számára, hogy hangszeresként is kivegyék részüket a zenekari munkából, hiszen Betlenné Dajkó Ágnes karnagy a Liszt Ferenc AMI fuvolatanára.