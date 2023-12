A településvezető rögtön egy örömhírrel kezdte a beszélgetést. Elmondta, hogy hosszú előkészítő munka után végre sikerült üzembe helyezni egy pénzkiadó automatát a településen. Nagy szükség volt a bankautomatára a községben, hiszen a helyi takarékbank bezárása után a készpénzfelvétel lehetősége is megszűnt a településen, ami komoly nehézséget okozott a petőfiszállásiaknak, akik legközelebb Kiskunfélegyházán tudtak pénzt felvenni.

Az ezerötszáz lelkes település vezetése több bankkal is tárgyalt, mire a legkedvezőbb lehetőségre rátaláltak. Az egyik kereskedelmi bank rugalmas hozzáállásának köszönhetően van bankautomata a településen. Emellett hetente egy napon ügyfélfogadást is tart a bank munkatársa a községben. A banki szolgáltatást az egykori takarékszövetkezetben biztosítják, az épületet ugyanis megvásárolta a helyi önkormányzat, így az automata üzemeltetéséhez szükséges szigorú feltételeket is biztosítani tudják – sorolta Szász János.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt évben mintegy 456 millió forintból gazdálkodtak és a költségvetés csaknem 10 százalékát tartalékként különítették el. Örömteli tényként említette azt is, hogy folyamatosan bővülnek a helyi vállalkozások, így a település helyi adóerő-képessége is emelkedik. Ennek függvényében pedig számos beruházást sikerült megvalósítani a községben.

A tanyavilágban él a lakosság mintegy 70 százaléka

Több mint 300 millió forintos beruházás részeként bővítette a szolgáltató a villamosenergia-hálózatot a településen. Fontos fejlesztés volt ez Petőfiszállás életében, hiszen a község abban a különleges helyzetben van, hogy a lakosság mintegy hetven százaléka a tanyavilágban él, az elmúlt évtizedekben azonban a tanyák áramfelhasználása jelentősen megemelkedett, amit a régi rendszer nem tudott tökéletesen kiszolgálni.

Örömmel számolt be a polgármester arról is, hogy tovább folytatódtak a telek kialakítások a községben. Mintegy 3 hektáros területen csaknem ötven új közművesített építési telket hoztak létre. Látva az igényeket, az önkormányzat további 12 hektáros területet vásárolt meg, ahol szintén építési telkeket alakítanak ki a jövőben. Petőfiszállás népszerűségét bizonyítja, hogy egyre többen választják otthonuknak a falut, Kecskemétről, Szegedről, sőt még határon túlról is költöztek a településre. Ugyanakkor az önkormányzat feltett szándéka továbbra is a megüresedő helyi ingatlanok megvásárlása, ezeket a házakat szociális alapon, lakosság megtartó céllal rászoruló vagy fiatal családoknak adják bérbe.

Mindezek mellett a helyi vállalkozók igényeit kiszolgálva egy ipari park létrehozásába is belefogott az önkormányzat és ehhez 2,5 hektáros területet vásárolt meg – számolt be a polgármester. Hangsúlyozta, az petőfiszállási önkormányzat folyamatosan arra törekszik hogy olyan, a település életszínvonalához megfelelő infrastruktúrát alakítson ki, ami fenntartható. Olyan fejlesztési lehetőségeket igyekszik megragadni az önkormányzat, amelyek hosszútávon szolgálják a település boldogulását. Ezért például folyamatosan bővítik az erdőterületeket is. Jelenleg több mint 30 hektár erdővel rendelkezik az önkormányzat. A községben ugyanis minden önkormányzati ingatlant saját tűzi fával fűtenek.

A polgármester hozzátette, fontos célja, az eddig elért eredmények megtartása, illetve a stabil gazdálkodás folytatása.

Új kerékpárutat is építenek

A jövő évi fejlesztésekről megtudtuk, továbbra is várnak az iskolai tornaterem építésének elindulására. A kiemelt kormányzati beruházás egyelőre a közbeszerzési eljárásig jutott el. A beruházásra 600 millió forint állami támogatást nyert a település.

A helyi turizmus fellendítését szolgálja majd a kerékpárútépítés, amire több mint 208 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ keretében. Az új 2,2 kilométer hosszúságú szakasz a már meglévő Kiskunfélegyháza – Selymes közötti kerékpárút folytatásaként épül meg egészen a petőfiszállási bekötőútig. A polgármester elmondta, a kerékpárút két ütemben épül meg, a teljes befejezéshez azonban további forrásokra lesz szükség.