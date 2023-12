A méltatásban olvasható, hogy kecskeméti „tündérpalota” néven is ismert Városháza épület Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján épült. A műemléki- és városképi szempontokat előtérbe helyező jelenlegi rekonstrukció során a Lechner-tervek felhasználásával került visszaállításra az építéskori alaprajzi elrendezés. A belső terek, burkolatok, a külső- és belső nyílászáró szerkezetek, homlokzatok, a korábban károsodott födémszakaszok, a teljes tetőszerkezet felújításra és restaurálásra kerültek. Kialakították a város múltját és jelenét bemutató turisztikai Látogatóközpontot, valamint az építés korát visszaidéző „békebeli” kávéházat is. Az épületben energetikai korszerűsítés, épületvillamossági- és épületgépészeti felújítás valósult meg, illetve a létesítmény közvetlen környezetének területrendezésére is sor került. A város rangjához méltó beruházás az épület folyamatos, üzemszerű működése mellett példaértékűen valósult meg – szól az elismerés szövege.

Az első pályázat meghirdetésére egyébként 2000-ben került sor, akkor 7 díjazott volt. Az évek során 2022 –ig összesen 202 Nívódíjat ítélt oda a bíráló bizottság. Ehhez adódik hozzá 2023. évi 20 díjazott építmény.