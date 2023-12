Az adventi, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó versekkel készültek az ÁGOTA Közösség fiataljai advent második vasárnapjára, amikor ÁGOTA Falva szívében, a Szent Jobb Lator templomban gyűltek össze a már hagyománynak tekinthető szavalóversenyen. Az esemény célja a várakozás megélése, az ünnepre való készülődés, a közösségi együttlét és az egymásra figyelés élményének megélése volt. ÁGOTA Falva templomának falai közt szépen szóltak József Attila, Szabó Lőrinc, Ady Endre és Dsida Jenő sorai.

– Ez a verseny, nem is olyan verseny, mint ahogy ezt a szót a világban használni szoktuk. Ez inkább az ajándékozásnak és az osztozásnak a helye, lelki dolgokról szól ez a mai délelőtt – emelte ki Bognár Attila, a pasztorációs csoport vezetője.

Bognár Attila pasztorációs csoportvezető mondott köszöntőt a verseny előtt

Fotó: Karnok Csaba

A zsűri értékelte a versválasztást és az előadásmódot is, a szavalók pedig mind jutalomban részesültek, hiszen mindenki győztesnek tekinthette magát, aki egy-egy szöveggel érkezett ezen a napon ÁGOTA Falvára, ami egyben ajándéka volt sorstársainak.

A mohácsi Orsós Alex kiemelt aranyminősítésben részesült, vagyis a kiváló versmondók közt is a legjobb volt. A 14 éves fiú Darvas Ferenc Advent című versét szavalta. Elmondta, bizonyítani szeretett volna magának és nevelőszülőjének, Gojkovics Péternének is, aki mindig azon igyekszik, hogy motiválja, támogassa Alexet, bármibe is fog.

– Be akartam bizonyítani, hogy én is érek valamit. Szoktam fellépésekre járni, lassan három éve gitározom, szaxofonozom és táncolok is, régebben már lettem helyezett versmondó versenyen is, de még keresem az utam – mondta el Alex.

Gojkovics Péterné már közel két évtizede nevelőszülő, hivatásáról csakúgy, mint Alexről a legnagyobb szeretettel beszélt.

– Ettől nagyobb boldogság nem is kell: látni, hogy tudok a gyermekekre hatni. Ha rajtam múlik, Alexből művész lesz – sorolta a nevelőszülő.

A tizenhat esztendős Fridrich Nikoletta Ilona a bácsalmási Néri Szent Fülöp Lakásotthonból érkezett a versenyre Aranyosi Ervin Mi lenne, ha a Karácsony… című versével.

Nikoletta elmondta, közel áll hozzá az irodalom, szeret olvasni. Az iskolában vett már részt versmondó versenyen, de az nem volt olyan szép élmény számára, mint az ÁGOTA Közösség szavalóversenye.

– Amikor kiálltam elmondani a verset, hiába tudtam a szöveget, nagyon izgultam, hogyan fog sikerülni. Alig vártam az eredményhirdetést, azt hittem, nem fogok kapni semmit, de amikor meghallottam a nevem, nagyon örültem, hogy bronz okleveléllel jutalmazták előadásom – fogalmazott Nikoletta.