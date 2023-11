A beruházás közel 900 ezer forintba kerül. A játszótéren esténként ismeretlenek „randalíroznak” és tönkreteszik a telepített eszközöket, kitördelik a fákat, legutóbb tüzet raktak mindkét asztalon. Emellett napi szinten szemetet hagynak maguk után. A szelektív hulladékgyűjtő környéke is tele van háztartási hulladékkal és egyéb nem odaillő dolgokkal, így kamerarendszer kiépítése javasolt. A temetőben is hasonló a helyzet, a különböző eszközöket eltulajdonítják, így itt is indokolt a kamerarendszer telepítése – mondta el hírportálunk érdeklődésére Lesi Árpád polgármester.