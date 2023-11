A város lakosságszámához viszonyítva csekély érdeklődés egyik szembetűnő sajátossága ezúttal is az volt, hogy egyetlen fiatal, vagy középkorú hozzászóló, de még érdeklődő sem volt a teremben. A felszólalók korfáját tekintve az átlagéletkor valahol a 60-70 év közé tehető. A látottak alapján többen úgy fogalmaztak: a fiatalokat vagy nem érdekli a közélet ezen része, vagy működnek azok a város által létrehozott elektronikus felületek, amelyeken a fiatalabb generációk a problémáikat, kéréseiket a nap 24 órájában megfogalmazhatják, beküldhetik és a válasz is onnan érkezik.

A város költségvetésének pénzügyi alapjairól szólva elhangzott, hogy a forrás oldalról a központi normatív támogatásokból, azaz az intézmények állami finanszírozásából, a célhoz kötött uniós és hazai projektek megvalósítására kapott pénzeszközökből, az átengedett központi adókból, továbbá a cél és címzett állami támogatásokból tevődik össze.

Izgalmas adatokat tartalmazott a különböző adónemekből összeállított táblázat, amely szerint például az idei évre tervezett és eddig megvalósult idegenforgalmi adó bevétel elkeserítően kevés, csupán 1,87 millió forint. Az iparűzési adóból származó bevétel viszont a tervezett közel 580 millió forint helyett az év 10 hónapját tekintve 885 millió forintban realizálódott. A helyi adóhatóság által kezelt, 5 millió forintnyi bevétellel együtt az adóbevételek mindösszesen 1 milliárd 447 millió forintot tesznek ki.

Filvig Géza régóta fennálló alap problémának nevezte, hogy Kalocsa, a járási székhely város önkormányzatával szemben a jogszabályok által megkövetelt, illetve általában elvárható feladatellátási struktúra állami támogatással nem fedezett ráfordítás vonzatához egy meglehetősen gyenge, jelenleg a 2022. évben közzétett országos átlag csupán 52,28százalékát kitevő egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség párosul. Ezzel párhuzamosan a közüzemi díjak radikális, sokszorosára történő emelkedése merőben új, mértékükben soha nem látott költségvetési terhet, szerkezeti kiigazítási kényszert eredményeztek a gazdálkodásban. A 2023. év jelenlegi tényadatai, valamint az év végéig hátralévő időszak várható költségvetési, pénzügyi folyamatai nyomán összesen 1 milliárd 410 millió forint saját bevételekből fedezendő forrásigény jelentkezik az idei év gazdálkodásában.

A városvezető jó hírnek nevezte, hogy az idei évi egyéb támogatások szépen alakultak. Egyedi támogatás kormányhatározat szerin 200 millió; rendkívüli működési támogatás 35, 195 millió, Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból, és az MVM Paksi Atomerőműtől érkező támogatás (TEIT)103 millió 885 ezer forint. Ehhez jött a 10 ezer lakos feletti települések rezsitámogatásekét 107 millió 302 ezer, valamint a vállalkozások, minisztériumok szponzorálási támogatása révén 48 millió 246 ezer, mindösszesen: 494 millió 628 ezer forint. Ezen adatok tükrében érdekes volt látni, hogy az önkormányzati saját bevételekből fedezendő, az egyes intézmények zavartalan működéséhez biztosított önkormányzati támogatások miként alakulnak. Például a polgármesteri hivatal, képviselő-testület, bizottságok saját erőből, tehát az állami normatíván felül fedezendő forrásigénye 156,5 millió ; a településüzemeltetés 544 millió; szociális alapszolgáltatások 112,5 millió; kulturális intézmények 147 millió; uszoda üzemeltetése 75,5 millió forint, az önerős beruházások, felújítások, pályázati önereje pedig 227 millió forint önkormányzati önerőt igényelnek, az Az összes ilyen tétel 1 milliárd 410 millió forintot tesz ki. A beszámoló zárásaként a polgármester a kitűzött célokat fogalmazta meg: egy élhetőbb település kialakítása; Kalocsa gazdaságának megerősítése; Paks2 beruházás, az új Duna-híd adta lehetőségek maximális kiaknázása, valamint Kalocsát felhelyezni az ország turisztikai térképére.

Tizenhat évre szólnak a fejlesztési elképzelések

A polgármester második prezentációja a Kalocsa átfogó idegenforgalmi fejlesztése 2024–2040 címet kapta, ami gyakorlatilag a következő 16 évre szóló fejlesztési elképzelések, víziók esszenciáját adta. Mint a közmeghallgatás résztvevőinek későbbi hozzászólásaiból kiderült, a városvezető által előadottak a hallgatóságban is számos gondolatot, ötletet ébresztettek. Mint elhangzott: a cél az, hogy Kalocsa, a több mint 1000 éves érseki székhely hosszú távon élhető legyen, a város történelmi, egyházi, kulturális, népművészeti és oktatási örökségét méltóképpen óvják meg és mutassák be. A turizmus fejlesztése által az ide látogató turisták itt töltött idejét maximalizálják. Ennek a célnak az elérését a polgármester az egyedülálló idegenforgalmi fejlesztésekben látta, melyeket nevesített is. Hungarikum Múzeum kialakítása a régi magtár épületből; Kalocsai Úszás és Vízilabda Centrum és Balneológiai Központ létesítése az uszodánál;Vasútállomás idegenforgalmi fejlesztése; Haditechnikai Park kialakítása a volt laktanya helyén; Reptér – Ipari Park, Meszesi kikötő fejlesztése; a város parkolóinak számbeli gyarapítása, Mesepark, négycsillagos Kolping Wellness és Konferencia Hotel megépítése a volt Foktői úti laktanya azon részén, amelyet az önkormányzat most kér a Magyar Államtól. A tervezett létesítmények képeivel illusztrált prezentációt a polgármester azzal zárta: Ezt a tervet csak együtt valósíthatjuk meg!