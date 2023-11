A kiemelt beruházás jelenlegi állásról nyilatkozó a honatya Csengődről jelentkezett be, ahol már mind két sínpárt lefektették és elkészült a gyalogosok számára a sínek alatti átjáró. – Már a zajvédő falak oszlopait is lefektették, illetve állnak a felsővezeték oszlopai – mondta Font Sándor, aki hozzátette: az állomás közelében jelenleg is gőzerővel zajlik a további építkezés.