Több mint három évtizede alakult meg a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, amely 1996 óta minden évben életműdíjjal ismeri el azokat a szakembereket, akik munkájukkal kimagaslóan sokat tettek a gyógyszerellátás szervezése terén. Idén a kuratórium dr. Kurthné dr. Szekeres Irénnek ítélte oda az életműdíjat, amit Egerben egy szakmai konferencia keretében vehetett át. Életműve nagyban segítette ugyanis a magángyógyszerészet előbbre jutását.

Dr. Kurthné dr. Szekeres Irén a baon.hu érdeklődésére elmondta, már kisgyermekként eldöntötte, hogy gyógyszerész szeretne lenni. Gyakran járt gyerekkorában az otthonukhoz közeli gyógyszertárba, ahonnan édesapjának hordta a salvus vizet és már akkor elvarázsolta a gyógyszertári hangulat. Döntésében az is közrejátszott, hogy mindig is vonzotta, hogy segíthessen másokon. Elhatározásában a szülei is támogatták. Célja eléréséhez a középiskolaváltást is vállalta, így a Móra-gimnáziumból átment a Petőfi-gimnáziumba, ahol emelt szinten tanulta a biológiát és a fizikát, ami szükséges volt a felvételihez. Erőfeszítései nem voltak hiábavalók, hiszen felvették az egyetemre, ahol summa cum laude minősítéssel szerezte meg a diplomáját, 1976 februárjában.

Ezt megelőzően azonban már 1975 augusztusában munkába állt – az akkori szabályozásnak megfelelően – fél éves államvizsgát megelőző szakmai gyakorlatát teljesítette abban a gyógyszertárban, ahol kisgyermekként életre szóló barátságot kötöttöt a gyógyszerészettel. Ez volt Félegyháza legnívósabb gyógyszertára, a Batthyány utcai Schulek Elemér Gyógyszertár. (Sajnos ma már nem létezik.) – idézte fel a kezdeteket Irén.

1994-ben megalapították a Kiskunfélegyházán a Szenna Gyógyszertárat

Azt is elmondta, hogy a gyógyszertári, gyógyszerészi önszerveződésbe szinte azonnal bekapcsolódott. Az akkori szűkös és átpolitizált kereteket igyekezett a kollégák javára felhasználni, szakszervezeti bizalmi beosztásban, tizenkét éven át.

Azt is megtudtuk, hogy bár mindig is a humánus, embereket segítő, gyógyító tevékenységét tartotta elsődlegesnek, nevéhez több tudományos teljesítmény is köthető.

Így például hiánypótló jelleggel elkészítette Deim Zoltánnéval közösen a gyógyszertári szakkifejezések szinonima szótárát, ami hosszú időn keresztül a közforgalmú gyógyszertárak működtetéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételek közé tartozott, az ország valamennyi gyógyszertárában megtalálható volt. Több egyetemen mind a mai napig az oktatáshoz kapcsolódó ajánlott irodalom. Ugyanakkor rendszeresen részt vett a Rozsnyai Mátyás Emlékversenyen, ahol kimagasló szaktudásáról adott bizonyosságot. Az országos megmérettetésen való szereplését az akkor már kenőcs reológiából készülő doktori disszertációjának anyaga alapozta meg. Később doktori értekezését szintén summa cum laude minősítésre értékelték.

Kurthné dr. Szekeres Irén arról is mesélt, hogy 1994-ben háziorvos férjével és akkori üzlettársaikkal közösen megalapították Kiskunfélegyházán a Szenna Gyógyszertárat, amit 25 évig vezetett. Egy teljesen új gazdasági modellt valósítottak meg, először és mások számára mintaadóként Kiskunfélegyházán. A gyógyszertár mellett orvosi rendelők működtek háziorvosi és más szakorvosi ellátásokkal.

Kurthné dr. Szekeres Irén aktívan részt vett a fiatal gyógyszerész és asszisztens nemzedék képzésében is.

Megközelítőleg húsz éven át a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának oktató gyógyszertára volt az általa alapított gyógyszertár.

Később 2018-tól a Semmelweis Egyetem oktató patikája volt az általa vezetett Szenna Gyógyszertár. Férje halála után azonban a gyógyszertárat eladta.

Nyugdíjasként is dolgozik

Kurthné dr. Szekeres Irén bár már nyugdíjas, de még mindig dolgozik. Két patikában is, Csongrádon és Kecskeméten. Mint mondja érdekes ez a ami multivilág, de szereti ezt is, hiszen nap mint nap sok emberrel találkozik. Szívesen beszélget a betegekkel és ha van rá lehetősége szívesen tart felvilágosítást a részükre, hiszen a gyógyszerészek háromszor többet találkoznak a betegekkel mint a háziorvossal.

Arról is beszélt, hogy sokat változott a szakma az elmúlt évtizedek alatt, minden nap kihívás számára, de nem bánta meg, hogy ezt a hivatást választotta. Ha újrakezdhetné, akkor is gyógyszerész lenne – összegezte.