− Arra törekszünk, hogy mielőtt kialakulna jég az úthálózaton, előtte kivonuljunk és sószórással megelőzzük a lefagyást – tájékoztatott Dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának vezetője. Mint mondta, a gépek felkészítését már tavasszal elkezdték. Pénteken zajlott a járművek utóellenőrzése, szemlézése.

Tavaly több mint 2000 tonna sót használtak útszórásra, ez volt eddig a legkevesebb sófelhasználással járó téli szezon. Felkészültségüket jelzi, hogy idén már 7142 tonnát tároltak be sóból, ez több mint a duplája annak, amit az elmúlt télen használtak. Munkájukat kamerák és út menti meteorológiai állomások is segítik, melyek pontos időjárásadatokat közölnek az utak helyzetéről. Sőt, kiderült, hogy az útburkolatokba és az út melletti állomásokba különböző szondák vannak beépítve, így azt is meg tudják állapítani a távolból, hogy mekkora a sókoncentrátum egy adott felületen. Természetesen emellett útellenőri szolgálatot is végeznek.

Bács-Kiskun vármegyében összesen több mint kétezer kilométer kezelését végzi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A téli elhárítás szempontjából pedig három útkategóriát különböztetnek meg.

A legnagyobb erőbedobással az őrjáratos utakon végzik a téli síkosságmentesítést, melyek hossza közel 940 kilométer. Ezek azok az utak, illetve útvonalak, amelyeken a védekezés az út teljes hosszán és a forgalmi sávok teljes szélességében történik. A hóeltakarításkor ezek az utak elsőbbséget élveznek. A rajonos utakon csupán a veszélyes részeket, például az íveket, emelkedőket és a megállóhelyek környékékét tisztítják. A fehér téli utakon pedig a közútkezelő nem gondoskodik síkosság mentesítésről, a hóeltakarítás is csak olyan mértékig történik, hogy az út személygépkocsival járható legyen. A közútkezelő a vármegyében található kerékpárutak egy bizonyos részét is kezeli.