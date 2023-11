A történész szerint november 4-én nem csak arra kell emlékezni, hogy bejöttek a szovjet tankok és rövid idő alatt sajnos a túlerő miatt letörték a szabadságharcot, a forradalmat, hanem arra is, hogy utána nagyon kegyetlen és elhúzódó megtorlás következett az új kormány, az új vezetés által. Akkoriban a munkás-paraszt kormány volt, ők forradalminak nevezték magukat. Az első tetteik között szerepelt, hogy ezt a forradalmat ami magyar nemzeti forradalom volt, rögtön ellenforradalomnak minősítették, utána jöttek a megtorlások, sortüzek több nagy városban, a sztrájkok letörése és mindazon emberek megtorlása, akik bármilyen módon kötődtek a forradalomhoz. Nem csak az aktív forradalmárokra, de azokra is lesújtott az akkori vezetés, akik például Budapestre szállítottak Bajáról élelmiszereket, egészségügyi felszereléseket, hogy ellássák a sebesülteket. Ők is a megtorlás áldozatai lettek. A történész szólt a népbírósági eljárásokról, amelyet a II. Világháború után vezettek be, de ezek nem a népet szolgálták és nem a népet képviselték, hanem éppen azt az elnyomó rendszert, a diktatúrát.

Így születtek meg 1956 utáni koncepciós perek. Megemlítette a Tóth Ilona és társai, a Mansfeld Péter és társai, vagy a legfőbb kirakat koncepciós pert, Nagy Imre korábbi miniszterelnök és társai perét. A perek legfőbb szempontja az volt, hogy a hősi kultuszt le kellett rombolniuk.

A Kádár rendszernek ez volt az egyik alapja, hogy még véletlenül se szülessen belőlük mártír. Nehogy a későbbi rendszerben ezek az emberek példává, hőssé válhassanak mások szemében. A céljuk az volt hogy befeketítsék őket, akár köztörvényes bűnözőkként jelenjenek meg. Később ezek az emberek gyógyszer vagy erőszak hatására megtörtek és beismerő vallomást tettek a perek alkalmával.

– Azért gondolom, hogy ez egy hosszabb távú történet, ami nem csak a hivatalos amnesztiáig tartott, mert ezek az emberek nagy többsége valójában nem mentesült a büntetések alól. Később is nagyon sokára kapták meg a lehetőséget, hogy eltöröljék ezeket az ellenük felhozott vádakat, hogy mentesüljenek minden alól, amit akkor rájuk fogtak. Sajnos, ez évtizedek hatása alatt ez a sok vád ezeket az embereket nyilvánvalóan megtörte. Azt gondolom mind a mai napig tartó hatásai vannak 1956-nak. Számomra ez lenne az erkölcsi tanulsága a történetnek, hogy nem szabad, hogy ez megismétlődjön. Minden nemzetnek egymás mellett is, meg magában a nemzetnek is úgy kell élnie, hogy ezek ne történhessenek meg – hívta fel a figyelmet Kordé Nóra történész.

A mindenre kiterjedő összefoglaló előadást követően a résztvevők a Déri-kertben, az 1956-os emlékműnél helyezték el a kegyelet gyertyáit.