A BJG-fotósok (a Kiskun Művészeti Alapiskola tanítványai) a közelmúltban Budapesten, a Budai várban részt vettek az országos diákfotó-pályázat eredményhirdetésén. Nagyon szép sikereket értek el a bányais fiatalok.

A 62 pályázó iskola 875 fotója közül az Érzelem kategóriában I. helyezést értek el kollekciójukkal a 6-9. évfolyamos diákok csapatban: Csuvár Barnabás, Dinnyés István, Dúl Eszter, Héjjas Márton, Horváth Jázmin, Irsa Kende, Kaszanitzky Gergő, Kunos Emma Anita, Kondorosi Vencel, Szabó Viktória, Veress Bálint, Váróczi Léna. Az I. helyezéssel együtt a csapat egy vízautomatát is nyert az iskolának.

Egyéni eredmények terén is büszke lehet az iskola tanítványaira. A 92 iskola diákjai 875 fotót küldtek be egyéniben. Életünk a víz kategóriában Csóka Botond 10./A osztályos tanuló II. helyezést ért el. Fekete-fehér kategóriában Csuvár Barnabás 7./A-s tanuló, valamint Érzelmek kategóriában Irsa Kende 7./A-s tanuló is különdíjat kapott. Felkészítő tanár: Sántáné Beke Anikó volt.