Nyolcadik alkalommal elevenedtek meg a halloweeni, ősi kelta, angolszász hagyományokból átvett szokások a 20. század eleji magyar paraszti világban is kedvelt hagyományokkal, amikor is töklámpásokat készítettek, amivel ijesztgették, heccelték egymást a fiatalok. Sok helyen tökvicsorinak hívták a betakarítást követően, néhol kifejezetten halottak napja és mindenszentek idején faragott tököt. A népszokás Erdélyben is kifejezetten kedvelt volt.

A VIII. Ganzair Tökös Mulatságon a korábbiaknál is többen vettek részt, a céges buliként indult rendezvény mára igazi, városi tökös fesztivállá nőtte ki magát. A gyerekek és a szülők a tökökből együtt faragták a legkülönfélébb figurákat, amiknek az elmaradhatatlan halloweeni hangulathoz illeszkedő arcfestésekkel és jelmezekkel tényleg csak a fantázia szabhatott határt.