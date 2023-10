Domonyi László polgármester köszöntötte a közel négyszázfős vendégsereget. Mint mondta, Kiskőrösön több mint három évtizedre tekint vissza a mazsoretthagyomány. Gmoser György indította útjára a városban ezt, a világon is népszerű csoportos táncot. Hangsúlyozta, hogy a tánc a mai internetes világban azért különleges, mert a virtuális világból a művészet létező világába kalauzolja át a fiatalokat. S amit bemutatnak, az mindenkinek kedves és népszerű – mondta a város elöljárója.

Kiskőrös mára az ötévesektől az egyetemistákig szinte minden korosztályban kiállít egy-egy korcsoportot, azaz továbbra is népszerű a mazsorett-tánc-tanulás.

Gmoser György mellett az egyetemista Gubacsi Zsófi – mazsorett-tanár – is részt vesz a heti „ edzéseken. Ő egyébként a felnőtt kategóriában vezette a kiskőrösiek csoportját is. A rendezvényen Gmoser György bemutatta az óvodások csapatát is. A bájos fellépők tizenöten voltak. Néhány hete gyakoroltak, de nem ijedtek meg a fellépéstől. A művészeti vezető, Gyuri bácsi is közöttük táncolt, hogy a kislányok bemutatója zökkenőmentes legyen.

A nap végén a következő elismeréseket kapták a kiskőrösiek. A Sarki fény csapat kiemelt aranyat érdemelt ki, Juhász Molli lett a legjobb tambur. Az Orchidea lányok show kategóriában ezüstérmet vehettek át, a legjobb tambur Balázs Lia volt. Pompon kategóriában kiemelt aranyat kaptak. A Gyöngyszem csapat show kategóriában aranyat kapott, a legjobb tambur Szkenderovits Eszter lett, de emellett pompon versenyszámban szintén kiemelt aranyat kaptak. A felnőtt csoport show kategóriában kiemelt arany helyezést értek el Kiskőrös hölgyei. A legjobb tambur Gubacsi Zsófia lett. Emellett pompon kiemelt arany oklevelet is átvehettek Kiskőrös felnőtt lányai. A versenyen a legjobb koreográfiát Gmoser György és Gubacsi Zsófia állította össze.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.