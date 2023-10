Az 53. Nemzetközi Japán Gyermekrajzpályázaton ezüst érmet kapott Tapolcsányi Dóra, Kovács Iringó, Meleg Zsófia, Miraglia Sofia, Ackermann Emil, bronz érmet Molnár Flóra Sára, Adler Kitti, Klein Fanni, Rittgasser Anna. A rajzpályázat a Pentel Írószer, a Japán Művészetoktatási Alapítvány, a Japán Külügyminisztérium, a Japán Oktatási, Kulturális, Sport és Tudományos és Műszaki Minisztérium támogatásával jött létre.

A „Small Montmartre of Bitola” 42. Macedón rajzpályázaton is öregbítették az iskola hírnevét a Szent Imrés diákok. 71 országból 44 ezer alkotást küldtek be. A Szent Imrések közül arany minősítéssel díjazták Ba Aliz, Bujdosó Örs, Tóthalmi Anna alkotását. Ezen kívül az iskolának megítélték a Legjobb beküldött gyűjtemény kitüntető címet. További oklevelet vehetett át négy tanuló: Soós Lilla Klára, Ritgasser Anna, Varga Márton és Szabó Janka.

Csúzdi Szabó Erika művésztanár a tanórákon túl heti két órában a grafika szakkörön is képzi a fiatal tehetségeket. Sikerrel, melyet minden évben rangos nemzetközi és hazai díjak sokasága fémjelez. Jelenleg is éppen újabb két rajzpályázatra készíti össze az alkotásokat, az idei tanév japán rajzpályázatára, illetve a ménteleki iskola Madaras pályázatára az Állatok napja alkalmából.

– Nagyon büszke vagyok minden tanítványomra, nemcsak tehetségesek, de meg is becsülik az alkotói munkájukat. Odaadással, elhivatottsággal, kitartással készítik a képeket, különböző technikák ötvözésével. A leggyakrabban a család, a gyermek, az állatok, a környezetvédelem az a téma, ami megihleti őket. A képeik sokszor tükrözik a szeretetet, a mindennapi élet boldog pillanatait. A legtöbb alkotás a grafika szakkörön készül, de akadnak órai munkák is. A szakkör iránt nagyon nagy az érdeklődés, ebben a tanévben 78 diákot tanítok, mely nagyon jól eső pozitív visszajelzés a munkámra.