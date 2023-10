Megtudtuk, hogy bár az osztálynak négy év alatt több osztályfőnöke is volt, nagyon összetartó közösséggé kovácsolódtak. Ezt bizonyítja az is, hogy elmúlt hetven esztendőben szinte minden évben tartottak osztálytalálkozót. Sajnos, a jubileumi hetvenedik találkozóra már sokan egészségi állapotuk miatt nem tudtak eljönni és sokan már nem is élnek – mondta a főszervező.

A jubiláló diákokat dr. Kása Zsuzsanna, a Móra Ferenc Gimnázium egykori diákja, jelenlegi igazgatója is köszöntötte. A jeles alkalomra emléklapot is ajándékozott az egykori Mórás diákoknak.

A jó hangulatú találkozón előkerültek a régi fényképek, melyek segítettek felidézni a gimnáziumi évek emlékezetes történeteit. A megsárgult képek sok-sok mosolyt varázsoltak az egykori Szent László Gimnázium diákjainak arcára, akik ugyan nem tagadhatják le, hogy hetven éve jöttek ki az iskolapadból, de a megőszült hajkoronák és a ráncok ellenére lélekben újra ifjú gimnazistáknak érezhették magukat.