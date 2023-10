A rendezvény célja a minél jobb együttműködés kialakítása az önkormányzat és a lakóközösségek között. A fórumon többi között szó esik a társasházakat érintő településképi szabályokról, a hulladékgyűjtésről és a szemétszállításról is. A résztvevők meghallgathatják a Halasi Városgazda Zrt. tájékoztatóját is. A fórumra regisztrálni lehet a 77/523-158-as telefonszámon is, október 16-ig.