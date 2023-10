A szakmai fórumon szó volt a szervadományozási folyamatról is. Elhangzott, hogy hazánkban a vélelmezett beleegyezés elve van érvényben. Tehát, ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy a szerveit agyhalál esetén transzplantációs célokra felhasználhatják, akkor vélelmezik az illető beleegyezését (kivéve kiskorú esetében) és a szerkivétel elvégezhető. A szakemberek arra hívják a figyelmet, hogy fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy sokkal gördülékenyebb lehet a szervdonáció, ha még életünkben döntést hozunk saját szerveink halálunk utáni adományozásáról. A döntés meghozatala személyes felelősségünk, amellyel halálunk esetén gyászoló szeretteink terhét is megkönnyítjük.

Dr. Domján Mihály szakpszichológus, családterapeuta arról számolt be, hogy vezetésével 2019 óta csoportfoglalkozás működik a városi könyvtárban –és ma már online formában is – melynek keretében a donor hozzátartozó családtagok közösen élhetik meg a gyász különböző fázisait, elmondhatják fájdalmukat, de az apró örömöket is megoszthatják egymással, ezzel is támaszt nyújtva hasonló sorsú embertársaiknak. A csoportfoglalkozáshoz transzplantáltak is csatlakoztak, így a közös beszélgetések és meghallgatások során szép lassan lebontják a két csoport között húzódó falat.