A földszinten három közösségi terem létesült, melyek közül a nagyobb befogadóképességű 80 fő, a másik kettő 20-20 fő befogadására alkalmas. Az egyes közösségi terek mobilfallal flexibilisen lehatárolhatók, így teremmé leválaszthatók, illetve összenyithatók. A földszinten elhelyezésre került két kisebb irodaegység is a szervezési, igazgatási feladatok ellátására, valamint új vizesblokk és ruhatár is kialakításra került. Az emeleten a fiókkönyvtár megmaradt, csak néhány alaprajzi ésszerűsítés valósult meg. Az emeleti vizesblokk felújításra szorult és emellett egy új babakocsi tároló is létesült.

A felújítás során megvalósult az épület projektarányos komplex akadálymentesítése és energetikai felújítása. A távfűtéses épületben megújultak a fal-, a padló- és a lépcsőburkolatok, az álmennyezet, a homlokzati és a belső nyílászárók, a fűtési vezetékek, a hőleadó radiátorok. Korszerűsítették az épület elektromos vezetékeit és gyengeáramú hálózatait, továbbá takarékos LED-es fényforrások lettek felszerelve.

A szintek közötti akadálymentes közlekedés megoldására, valamint az időskorú látogatók érdekében a lépcsőházban új személyfelvonót építettek ki.