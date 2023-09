Orbán Gyöngyi, az egyesület alapító tagja elmondta, hogy a 2020-ban alapított menhely adományokból tartja fenn magát, és céljuk minél több bajba jutott állatot becsülettel ellátni megfelelő körülmények között. Kitért arra is, hogy tavaly 64 kutyus került be és az összeset örökbe tudták adni, amiben német társszervezetük is segített, ők 16 kutyát vittek ki németországi családokhoz. Az alapító tag arról is beszélt, hogy a nehéz gazdasági helyzet bizony az ő működésüket is befolyásolja: korábban négy-öt gyűjtés fedezte az állatok éves étkezését, most az adományok mintegy tizedére estek vissza a tavalyihoz képest. Az örökbefogadási hajlandóságon is látszanak a nem túl rózsás körülmények, eddig csak fele annyi kutyát fogadtak örökbe szeptember végéig, mint tavaly ilyenkor.

A nyílt napon adománygyűjtést is tartott az egyesület, illetve tombolavásárlással is lehetett támogatni munkájukat.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.