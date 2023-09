– Milyen érzés az év polgármesterének lenni?

– Megtisztelő. Tizenhárom év munkájának az elismerése ez, ami nem csak egy személynek szól, hanem a képviselő-testületnek, az intézményvezetőknek, dolgozóknak és valamennyi petőfiszállásinak. Egy polgármester nem tud eljutni ilyen szintre, ha nincs mögötte egy olyan kollektíva, olyan aktív közösség, mint ami itt van Petőfiszálláson.

– Igen, de egy település nem tud fejlődni, ha nincs mögötte egy agilis polgármester, aki húzza a „szekeret” és viseli a felelősséget is.

– Valóban nagyon sok munka van az elmúlt tizenhárom évben. Ezt csak az tudja, aki már végig csinálta. Érdemeket elérni nagyon nehéz, sok küzdelemmel jár. Eljutni a csúcsig még nehezebb. De a legnehezebb megtartani az elért eredményeket. Ez ugyanúgy vonatkozik emberi érdemre, mint a beruházásokra is. Az is tény, hogy nem csak akkor kell polgármesternek lenni, amikor átadunk egy sikeres beruházást, hanem akkor is, amikor baj van. A falubeliek a legkülönbözőbb problémákkal keresnek meg. Legyen az magánéleti, egészségügyi, vagy pénzügyi gond mindenben igyekszem a segítségükre lenni. Településünkön szerencsére példaértékűen működik a szociális intézményrendszer, melynek szakemberei széles körben nyújtanak segítséget mindenkinek, ha kell.

– Az elmúlt évek alatt látványosan fejlődött a település. Milyen fejlesztéseket emelne ki?

– Eddigi polgármesterségem alatt mindig az ésszerűség vezérelt: csak olyan beruházásokba mentünk bele, amelyek fenntarthatók, infrastrukturálisan fejlesztik a települést. Megfelelő infrastruktúra nélkül ugyanis nem tudjuk megtartani a lakosságot a településen. A másik nagyon fontos tényező az oktatás és a kulturális élet színvonala, az intézmények magas színvonalú működtetése. Mindez állandó odafigyelést igényel.

Fejlesztési terveimet a négy nagyon fontos pillérre – a helyi lakosságra, az országosan is egyedülálló tanyavilágra, pálosszentkúti kegyhelyre és a Péteri tóra – alapozom. Ezek erősítése a további célom. Kiemelten fontosnak tartom a turisztikai célú fejlesztéseket. Ezek sorában valósult meg eddig a kegyhely bővítése és felújítása, a Péteri tó rehabilitációja, a vasúttörténeti múzeum és a turisztikai központ kialakítása. Mivel a kegyhelyre egyre több zarándok érkezik, szeretnék ezt tovább ösztönözni kerékpárút építéssel. Ugyanakkor nagy előrelépést jelent az is, hogy a petőfiszállási kegyhely is része lesz a pálos rend kulturális örökségét bemutató országokon átívelő zarándokútnak.

– Az elismerés kapcsán készített számvetést, hogy honnan hová jutott el?

– Ahol most tartunk, az megközelítőleg a fele annak, amit szeretnék megvalósítani. Ez eddig elért eredmények mellett, számtalan tervem van még, melyekhez az adottságink is megvannak. Kiemelném a falu összetartó közösségét, ami mindennek az alapja. Ezt nem azért mondom, mert szépen hangzik, ez a valóság. A helybeliek értékrendje és jövőképe megegyezik azzal, amit én képviselek.

– Azt vallom, hogy településvezetőként is ugyanúgy kell gondolkodni, mint egy családi költségvetésnél. Fontos, hogy legyen tartalék, hiszen a mai világban minden nagyon gyorsan változik. Váratlan változásokat hozott a covid, a szomszédos háború okán megváltozott a gazdasági helyzet, a pályázati források csökkentek és ezekhez folyamatosan alkalmazkodni kell. Ebben a nehéz helyzetben is mindent megteszünk, hogy segítsük a községünkben működő vállalkozásokat, hiszen az általuk befizetett iparűzési adó létszükséglet a település zavartalan működtetéséhez. Óriási feladat például a több mint 200 kilométeres földúthálózat karbantartása. Petőfiszállás ugyanis abban a különleges helyzetben van, hogy a lakosság csaknem 70 százaléka a tanyavilágban él, mintegy 500 lakott tanyával rendelkezünk.

Fotó: Víg László

Mindazonáltal büszkék vagyunk arra, hogy egyre több fiatal választja lakhelyéül községünket, ezért folyamatosan alakítjuk ki az építési telkeket. Az elmúlt évek alatt mintegy tíz százalékkal emelkedett a település lakosságszáma. Jelenleg 1550-en élnek a községben. A nemrégiben épült új óvodába 63, míg az iskolába 110 gyermek jár. Örömmel számolhatok be arról is, hogy a településünkön áthaladó vasúthálózat fejlesztése során két új állomás is épül a községben. Egyik a falu központjában, a másik pedig a tanyák állomáson.

Reményeink szerint hamarosan elindul az iskolai tornaszoba építése is. A beruházásra 600 millió forint állami támogatást nyert a település. Jó úton haladunk afelé, hogy a kegyhelyen felépített ásványvíz palackozó is elinduljon még idén.