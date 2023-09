Az első szakképző osztály indulása óta eltelt kilencven esztendő nem csak az iskola, de a környék gazdálkodói életében is jelentős eseménynek számít. – A környéken lakók számára az 1730-as újratelepítés óta szinte az egyetlen megélhetési forma a mezőgazdálkodás volt. Szükség volt a mezőgazdasági ismeretek oktatására. Ezért 1933 november 8-án 38 fő kezdhette el az „aranykalászos gazda” tanulmányait az akkori Földművelésügyi Minisztérium által alapított Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskolában – mondta köszöntőjében Taskovics Péter igazgató.

A tisztán mezőgazdasági profillal rendelkező intézmény akkor is és azóta is kizárólag mezőgazdasági szakemberek képzésével foglalkozott, illetve foglalkozik. Az iskola a dél-alföldi régió mezőgazdasági szakképzésének hagyományos központja, de a kiváló gyakorlati képzési feltételeknek köszönhetően egyre több tanuló érkezik az ország távolabbi településeiről is. A folyamatosan megújuló képzési struktúrával alkalmazkodik az intézmény a munkaerő piaci elvárásokhoz, magas színvonalú oktatást és gyakorlati ismereteket nyújtva a jövő mezőgazdasági szakemberei számára.

– Sosem jártunk rossz úton, hiszen az egykori két osztályos később hat osztályos gépész iskolából mára a járás egyetlen középfokú intézményévé, több mint 770 tanulóval működő technikummá váltunk – hangoztatta az iskola igazgatója, aki köszönetet mondott a fenntartó Agrárminisztériumnak, a város vezetőinek, valamint a térség országgyűlési képviselőjének, hogy mindvégig támogatták az intézmény vezetésének elképzeléseit. Külön kiemelte a helyi gazdakörrel és a jánoshalmi járási hivatallal, valamint a környék polgármesterivel való eredményes együttműködést.