A helyi szlovákok vezetője Györk Ernőné Ildikó elmondta, hogy hazai szlovák nemzetiségi településekről hívtak vendégeket, akik szintén bemutatták, hogyan is készül náluk a rétes. Érkeztek csoportok Dabas Sáriból, Dunaegyházáról, Miskéről, Tótkomlósról, Mezőberényből is, illetve az idén Csabaszabadiból is ellátogattak Kiskőrösre. De jöttek a szlovákiai Naszvadról és a közeli Tázlárról is vendégek.

A 306. születésnapját ünnepelte Kiskőrös a rétesfesztiváli hétvégén. A felvételen Szűcsné Hajdú Mária, Domonyi László polgármester, és Lengyel Józsefné

Fotó: Barta Zsolt

Amíg a téren készült a sütemény, addig a színpadon táncosok és nemzetiségi dalkörök szórakoztatták a sétálókat. Az idén a főtér sarkán félóránként kóstoltatást is rendeztek. Túrós és káposztás rétest kóstolhattak az érdeklődők. Györk Ernőné elmondta, hogy a régi világban a kertben megtermett a mák, a meggy, a káposzta az alma, és ezekkel voltak a sütemények töltelékei. Ma már az összetételnek csak a fantázia szab határokat. A helyi szlovákok a 300 vendégüknek húsos káposztát készítettek bédre, amelyhez fejenként két sütemény járt, illetve helyi bor és pálinka is. A programsorozat délután folytatódott.