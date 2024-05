Szombaton tartották Kecskeméten a Hunyadivárosban a Corvin Mátyás Általános Iskola hagyományos sportnapját, melynek legfőbb célja természetesen az önfeledt jókedv volt, és az, hogy a gyermekek már fiatalkorban megismerkedjenek olyan sportágakkal, melyekben később örömüket és sikerüket lelhetik. Minden évben más-más sportágakkal lehet megismerkedni: idén a tájfutás és a kerékpározás került középpontba.

Népszerű volt a kötélhúzás is a kecskeméti sportnapon

Fotó: Orosz Fanni

Főszereplők a sportnapon

Hajnal Zsolt, a Kecskeméti Zöldsportok Egyesület és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Tájfutó Szakosztály vezetőjétől tanulhattak többet a fiatalok a tájfutásról, amit ki is próbálhattak, hiszen egy mini labirintuspálya is épült az iskola területén. A kerékpározást Sáfár Tamás, az MBH Cycling Team vezetője és csapata mutatták be. A diákok érzékenyítését elősegítve pedig csörgőlabdázással, azaz a gyengénlátók sportjával is meg lehetett ismerkedni a családias sportnapon.