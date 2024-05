Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Forrás: Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy 1972-es fotóval nosztalgiázna. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet lakóit örökítette meg a kollégium udvarán. Olvasónk társai, az ÉZI-s lányok láthatók rajta, többek között Patocskai Margit, Borits Éva, Matkó Ilona Faragó Zsuzsa és Likár Rózsa.

Forrás: Olvasói fotó

Vasút mentén

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 109 évvel repítené vissza a nosztalgiázókat. A Magyar Királyi 29. Honvéd Gyalogezredet 1914-ben alakították, majd belőle létrehozták a 29. Népfelkelő Gyalogezredet is, a veszteségek pótlására. A hadkiegészítését 1918-is az Alföldről nyerték. Az 1915-ben készült fényképen a 29. Népfelkelő Gyalogezred katonái vasúti pálya mentén dolgoznak.

Forrás: Olvasói fotó

Ünnepi hangulatban

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike egy 1994-es fényképet mutatna be, mely egy ünnepi vacsorán készült róla és munkatársáról, Pusztainé Rózsikáról. Jól érezték magukat. Olvasónknak sok szép emlék jut eszébe a fotóról. Szívesen emlékszik vissza arra az estére.

Forrás: Olvasói fotó

Zomboriné osztálya

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár régi fotói között található ez is, mely felesége, Szórád Istvánné Fehér Ilona kollegáját, barátját Zombori Jánosné Margitkát és osztályát örökítette meg az 1970-es években.

Forrás: Olvasói fotó

Csepelen

Páhiról Andrássy Gyula ezzel a régi fotóval szeretné egy kicsit feleleveníteni a fiatalkorát. 1965-ben meglátogatta testvérét, Jenőt Csepelen, aki ott dolgozott. Szép emlékeket őriz arról a látogatásról.

Forrás: Olvasói fotó

BÁCSBER

Kecskemétről, Csordás Erzsébet már nagyon készül a hétvégi BÁCSBER találkozóra. A 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál egy kedves pillanatot örökített meg a fotó, 1974 körül. A vidéki műszaki osztály kollegái dolgoznak éppen egy BÁCSBER kommunista szombaton a terepen.