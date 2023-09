Halmosi Zoltán az ötletadó, hírportálunknak elmondta, hogy érdemes egy-egy jó ötletet elindítani és azt végig is vinni.

– Szerencsére az ötlet akkor alakult még jobban, amikor látszott hogy Gellért úgy építi fel a rendszert hogy versenysportot is tett mögé. A jégkorong nélkül ide nem jutottunk volna el – mondta Halmosi Zoltán, a Duna Wellness szálloda tulajdonosa.

A jégcsarnok közönség megnyitóját szeptember 22-én tartják, 14 órától, amikor a Magyar Jégkorong Szövetség roadshow-ja érkezik a helyszínre játékkal, nyereménnyel, tombolával. Közönségkorcsolyázásra is lehetőséget biztosítanak. A magyar szinkronkorcsolyázók bemutatót tartanak, illetve a bajai jégkorongozók is edzőmérkőzéseket mutatnak be a nap folyamán. Az eseményt a 20 órakor kezdődő jégdiszkó fogja megkoronázni, tudtuk meg Halmosi Judittól.

A bajai jégcsarnok beruházási költsége: 1,9 milliárd forint +Áfa. A létesítmény 2500 négyzetméter alapterülettel rendelkezik: 1800 négyzetméteres jégcsarnok rész mellett a fennmaradó alapterületen kiszolgáló rész található két szinten. A kiszolgáló részben 8 darab öltözőt, pluszban bírói és edzői öltözőket. Emellett edzőtermet, taktikai szobát, büfét, raktárt és irodákat tartalmaz.