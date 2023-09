Csorba Dávid atya, iskolalelkész álmodta meg a családi napot, melynek célja a szülök és a gyerekek bevonása. Mint fogalmazott: nagyon szerette volna, ha a plébánia megtelik gyerekzsivajjal, hiszen ők az élet jeleit mutatják, továbbá a keresztény egyház is szeretne élni. Cél, hogy a fiatalok megtapasztalják, az egyházhoz való tartozás a misszión túl, a közösségi életben is megmutatkozik. Az előző években már kiderült, hogy nagyon örülnek a szülők és a diákok is a közös tevékenységeknek ezért idén még több színes foglalkozást szervezett az iskola.

– Tavaly minden osztály főzött vagy sütött valamit, de együtt voltunk a programokon. Ezt egy kicsit továbbgondoltuk és idén már az ugrálóvárral, a felajánlásnak köszönhetően fagylalttal is vártuk a gyermekeket. Rengeteg programmal készültünk: dekázóverseny, focibajnokság, solymászbemutató, fafaragás, néptáncos foglalkozás is várta a gyerkőcöket. Az óvodások is részt vettek az eseményen, később megérkeztek a szülők is és közösen főztünk – mondta hírportálunknak Bíró Györgyi Anna intézményvezető.

Csubákné Besesek Andrea a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola mozgásfejlesztőjeként vett részt a családi napon, mint mondta igyekszik bekapcsolódni az intézmény programjaiba. Elismerően szólt az eseményről, a csapatépítő programokról.