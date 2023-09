A rendezvény kapcsán a végén dr. Szeberényi Gyula Tamás elmondta: az a bölcsesség, az a tapasztalat, mellyel az idősek bírnak, meg kell becsülni. A fiatalabb korosztálynak pedig amiben tudja, segítse őket. Ez a program is kiváló alkalom volt erre, hiszen az internet, a digitális technika rengeteg veszélyt rejt rájuk nézve is. Ebben most kaphattak egy kis segítséget, felhívták figyelmüket fontos tudnivalókra.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.