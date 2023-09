Nagykoncertekkel, színes programokkal, szüreti felvonulással emlékezik Soltvadkert közönsége arra a három évtizedre, amely a városalapítás óta eltelt. A település akkori polgármestere – az azóta elhunyt Berkecz László – és a városatyák összedugták a fejüket, hogy Kecel és Kiskőrös után végre Vadkert is elnyerje a városi címet. A pályázat összeállításában harminc éve, a Petőfi Népe akkori munkatársa, a térségből is tudósító Pulai Sára újságíró is kivette a részét 1993-ban.

A címmel együtt járó oklevelet d. Boross Péter belügyminiszter nyújtotta át a város vezetésének. Erre is emlékeztek a pénteki megnyitón a művelődési házban. Előbb egy, a korabeli filmekből összeállított anyagot nézhetett meg a közönség, majd Temerini Ferenc polgármester idézte fel a harminc évet. A 90-es években hatalmas infrastrukturális beruházások történtek, amelyek a poros községet valódi várossá tették. A vadkerti vállalkozások óriásit léptek előre, az ország műanyagipari központja alakult ki a városban. A borászatok hatalmasat fejlődtek, ma már a helyi fehér- és a rozé borok az ország legjobbjai között vannak. Az utóbbi években a városba csatlakozó főutak új burkolatot kaptak, a Vadkerti-tó turisztikai beruházásaira sok száz milliót költöttek. Elkészült a napokban az új ipari park Soltvadkert határában.

Az ünnepi gyűlésre megtelt a művelődési ház színházterme

Fotó: Barta Zsolt

A városvezető után Font Sándor országgyűlési képviselő vette át a szót, aki negyed évszázada képviseli a települését is az országgyűlésben. Kiemelte: az elmúlt 30 évben csak három polgármester vezette a várost: Berkecz László, Lehoczki Ferenc és Temerini Ferenc. Ez tükrözi, hogy a városban nincsenek szélsőséges váltások, azok képviselik a közösséget, akik a programjukban az ősök által elindított utat viszik tovább.