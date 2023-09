A Gyöngyház Kulturális Központban tartandó megnyitóünnepségen Temerini Ferenc polgármester, valamint Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője mond ünnepi köszöntőt.

Több kiállítás is nyílik, megismerheti a közönség a helyi alkotók munkáit, de a vadászati kiállítás is érdekes színfoltja lesz a fesztiválnak. A Nagy-Pál István helytörténeti gyűjtemény mellett a méltán népszerű motormúzeum és a Szent-Korona Cukrászdában található cukrászmúzeum is várja látogatóit.

A hagyományok szerint a gasztronómia kapja az egyik főszerepet, hiszen közel húsz csapat nevezett a szombati főzőversenyre. A borutcában a helyi borászatok kínálják boraikat, illetve kézműves termékek, a soltvadkerti gazdák által termelt gyümölcsök, mézek kerülnek a vásárlóközönség elé.

Fotó: Barta Zsolt

A fesztiválon a helyi, illetve testvérvárosi zenészek, előadóművészek, hagyományőrző csoportok, néptáncegyüttesek szünet nélkül váltják egymást a színpadon, a szüreti fesztiváli felvonuláson, ahol természetesen több csettegő is megjelenik. A csettegőnek nevezett munkagépet ugyanis itt találták fel, itt kezdték el gyártani a hatvanas évek elején.

A zenei csemegék között válogatva nagykoncertet ad a Honeybeast, az Edda Művek, de lesz Nemazalány X Sofi-koncert is.

Péntek:

18.00 Ünnepi megnyitó, vadászati kiállítás

20.00 Honeybeast-nagykoncert

22.15 Dj. Kecsa

01.00 DJ. Voksán Virág

Szombat:

14.00 Főzőverseny

15.00 Szüreti felvonulás

16.00 Szüreti kavalkád és felvonulás a városközpontban

17.00 Néptáncgála, fellépnek: Izsáki Sárfehér és a Kiskőrösi Néptáncegyüttes, Talléros zenekar

18.00 Nemazalány X Sofi-koncert

19.00 Bodelhauseni fúvósok

20.30 Edda Művek-nagykoncert

22.30 Utcabál a Soundwitch Zenekarral

Vasárnap:

16.00–17.00 Shadows-slágerek Nagy Zoltán és Rigó Mihály gitáros duó

18.00 Kavalkád Rock Band-koncert

20.00–21.00 Gyertyafényes este – zenél a Swing & Gatsby

21.15 Tűzijáték