Glatz Oszkár Bécsben és Münchenben folytatott művészettörténeti tanulmányai után 1892-től Hollósy Simon magániskoláját látogatta, 1893-tól a Julian Akadémián képezte magát. 1896-tól már Nagybányán, az Izvorán festett. Törzstagja volt az 1908–1911-ig működő Magyar Impresszionisták és Naturalisták Körének, és részt vett a Szinyei Társaság alapításában. 1914-1938 között a Képzőművészeti Főiskolán tanított.

A kiállítás központi terében látható Glatz Oszkár grafittal és szénnel rajzolt portréira hívta fel a figyelmet Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte azt is, hogy a művész fiatalkori alkotásain Magyarország akkori nagyjainak arcképei láthatók, köztük Mikszáth Kálmán és Gárdonyi Géza is. – Glatz Oszkárt valószínűleg komolyan vették az akkori magyar elit tagjai, a művészet, a politika, az építészet nagyjai is szerették őt és az alkotásait – fogalmazott köszöntőjében, arra is emlékeztetett, hogy Glatz Oszkár már egészen fiatalon, 24 éves korában csatlakozott az alapító atyákhoz, akik Nagybányán létrehozták a magyar festészet akkori és azóta is fontos időszakát.

– Nagyon fiatalon vágott bele az ismeretlenbe, és olyan emberektől tanult, köztük Thorma Jánostól, és azok közé csatlakozott, akik a hazát megismerni és megszeretni, a kultúráját tisztelni és fenntartani kívánták, két éven keresztül vállalta a nagybányai létet – mondta Bányai Gábor.

A kiállítást Kuris István László alpolgármester nyitotta meg, aki szerint Glatz Oszkár művészetének egyik jellegzetessége, hogy a maguk hétköznapi valójukban szerette megfesteni az embereket, és ezzel valódi élményt ad ma is azoknak, akik megnézik a képeit. – Ennek hatásaként nem egy képkeretbe zárt pillanat külső szemlélői vagyunk. Együtt ereszkedünk le térdre a bányászokkal a reggeli imánál, halljuk a lovak dobogását a Megérkezés című képnél, egyszerre pörgetjük a rózsafüzér szemeit a pásztorlánnyal, ott ülünk Mikszáth Kálmánnal szemben és érezzük az égő szivar füstjét, vagy éppen kezet fogunk az öreg emberrel. A képek annyira élethűek, ha mi képtelenek is vagyunk beleélni magunkat, akkor a rajta levők lépnek ki a képkeretből és állnak körül bennünket – fogalmazott az alpolgármester.