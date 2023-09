A Műkervárosban, a Vadaspark előtti téren már a kora reggeli órákban finom ételek illata szállt és jókedv töltötte meg a teret. A főzőcsapatok már egészen korán, hét órakor megérkeztek a helyszínre, hiszen amellett, hogy versenyfőzés volt, egyben az ebéd is a csapatok főztje volt.

Minden versenyző a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtotta, de a versenyszellem mellett a családias, baráti jellegű közösségkovácsolás sem szorult háttérbe. Az eseményen jótékonyságra is volt lehetőség, hiszen a főzés mellet társprogramként véradást is szerveztek. A délután hátralevő részében volt még karaoke és gumicsizmadobó verseny, a főzőcsapatok saját induló dallal is készültek. Egy kiadós ebédelés után pedig sor került a várva várt eredményhirdetésre is.

Forrás: Szeberényi Gyula Tamás Facebook-oldala

Kecskeméten egyébként hamarosan ismét fakanálért nyúlnak a vállalkozó versenyzők, hiszen legközelebb a Széchenyivárosi Napok keretein belül lesz lehetőség szintén kakasból készült ételeket sütni-főzni.