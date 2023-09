Kecskemét 57 perce

Biciklis esküvőt is tartottak az autómentes napon – galériával, videóval

Más csillogó, csokorral díszített drága menyasszonyi autóval érkezik esküvőjére, de Juhász Imre és Juhász Eliza egy esküvői tandemmel álltak be a kecskeméti városháza elé pénteken, hogy örökre összekössék életüket – ahol már várták őket a biciklis barátok és rokonok. Imre és Eliza öt éve alkotnak egy párt, mindketten nagyon szeretnek kerékpározni, és ez lett a közös hobbijuk is. Ezért döntöttek amellett, hogy a kerékpárt is belecsempészik életük nagy napjába – mondta el Imre.

Horváth Péter Horváth Péter

Kerékpáros esküvőt tartottak Fotó: Horváth Péter

Eliza szerint esküvőjük teljesen véletlenül esett egybe az autómentes nap és a kerékpáros felvonulás programjaival. – Nem néztük az időpontot, le sem esett, hogy aznap van az autómentes nap – mondta Eliza. Ez bizonyára sorsszerű, és ha már ilyen szerencsésen esett, akkor miután az esküvőt követően átsétáltak a barátok egykerékre állított biciklis sorfala alatt, immár házaspárként rápattantak a tandemre, és tettek pár tiszteletkört a nullkilométerkő körül. Persze a kerékpáros felvonulásra várakozók közül is sokan csatlakoztak hozzájuk. Radics János ceremóniamester különleges esküvőket szervez, és ennek megvalósításához is hozzájárult. Mint fogalmazott, a szerb-magyar, rendőr-néptáncos és Star Wars-os esküvő után megtisztelő felkérés, és új kihívás is volt a biciklis nász lebonyolítása.

Biciklis esküvőt is tartottak az autómentes napon Fotók: Horváth Péter

Mit is kívánhatnánk mást az ifjú párnak? Boldog éveket, sok közös kilométert, és jó hátszelet!

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.

Ezek is érdekelhetik