A kerékpárút építésével a Thúry József utcát is átépítették és új forgalmi rendet alakítottak ki, amely mostanra bevált. Továbbá új kerékpár tárolókat is kihelyeztek és 29 új autó parkoló is létesült a beruházáshoz kapcsolódóan. A kerékpárutak és környezete fejlesztésére nettó 184 millió forintot költött az önkormányzat az elnyert pályázati forrásból.