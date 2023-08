– A községháza épületenergetikai korszerűsítésére elkészült energetikai számításban az épület a korábbi állapotában a „gyenge” kategóriába tartozott. Ez azt jelenti, hogy ezek a épületek magas fogyasztásúak, épületszerkezeteik és épületgépészetük elavult, általában évtizedek óta nem estek át korszerűsítésen. Ezt a lemaradást pótoltuk most az előírt befejezési határidő, a 2024. augusztus vége előtt egy évvel.

A beruházás keretében teljes külső- és födémszigetelést kapott az épület, megtörtént a külső nyílászárók cseréje, hűtő-fűtő klímákat szereltettünk fel, a tetőt is kicseréltettük a csatornával együtt.

Így most a községháza kívül-belül korrekt körülmények között várja az ügyfeleket és a munkakörülmények is megfelelőek. A pályázati összeget mintegy 2 millió forinttal kellett kiegészíteni, hogy a fejlesztés teljes körű legyen, de ebből a pénzből még arra is futotta, amit eredetileg nem tartalmazott a tender”– mondta el András Gábor polgármester, aki hozzátette: a településképi szempontból is fontos épület a megvalósított energetikai fejlesztés hatására „közel nulla energiaigény” energetikai osztályba került. Miután a községháza állandó nyitva tartás mellett központi szerepet tölt be a település életében, a kiadások oldaláról fontos volt, hogy az energia költségek, a vásárolt villamos energia és a vásárolt földgáz költsége jelentős mértékben csökkenjenek. Megújuló energiaként ez a napelemes rendszer telepítésével valósult meg, melynek összesített névleges teljesítménye 10,260 kWp.

András Gábor polgármester a felújított községháza előtt

Fotó: Zsiga Ferenc

András Gábor szólt arról is, hogy a közelmúltban az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesületen keresztül több mint 9,2 millió forintot nyert a község, amiből 312 négyzetméter temetői utat sikerült térkővel lerakni. Ezáltal sokkal könnyebb lett a közlekedés az idősebbek, illetve a mozgásukban korlátozottak számára a temetőbe. A beruházással a temető fejlesztése az úthálózat bővítése, az új urnafal építése, valamint a ravatalozó megújítása révén befejeződött, a község megfelelő körülményeket tud biztosítani elhunyt szerettei búcsúztatásához.