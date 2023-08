A jászszentlászlói Törzsi házaspár nem lepődött meg különösebben a hirtelen szülés miatt, hiszen a négy testvér rendkívül gyorsan jött világra – tudtuk meg az édesapától, Törzsi Jánostól. Híportálunk érdeklődésére telefonon elmondta, számítottak rá, hogy váratlan gyorsasággal érkezik az ötödik baba is, mert a négy testvérénél is rövid volt a vajúdási idő. Másfél óránál egyik sem volt hosszabb. Viccelődtek is, hogy Belián itthon fog születni. Így is lett. Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka jelentkeztek a fájások az édesanyánál, aki két óra körül felébresztette a férjét, hogy induljanak a kórházba.

János gyorsan öltözködni kezdett, bepakolt a kocsiba, de végül nem jutottak el az autóig. Annyira felgyorsultak az események, hogy mentőt hívtak. Addig az anyuka a fürdőszobában készülődött az indulásra. De végül a baba nem várta meg a mentők megérkezését sem, a fürdőszobában percek alatt jött világra édesapja segítségével, akinek közben telefonon keresztül a mentőszolgálat diszpécsere mondta, hogy mit tegyen. Miután 3150 grammosan és 50 centiméteresen megszületett Belián, óvatosan megtörölgették és alaposan betakargatták, hogy ki ne hűljön.

Visszaemlékezve az édesapa elmondta, olyan hirtelen történt minden, hogy nem is volt ideje pánikba esni, egyszerűen tette, amit tennie kellett. Hozzátette, a mentők gyorsan, kicsivel több mint tíz perc alatt megérkeztek és ellátták a babát, illetve az édesanyát. Két mentőautóval jöttek. Az egyik az anyukát, a másik pedig az újszülöttet vitte a kecskeméti kórházba. Mindketten jól vannak és várhatóan csütörtökön már haza is mehetnek – mesélte az édesapa, aki azt is hozzátette, életre szóló élmény marad számára, hogy a köldökzsinórt ő vághatta el.

Azt is megtudtuk, hogy mindeközben a testvérek – a nyolcéves Dávid, a hétéves Adél, a négyéves Detti és a kétéves Odett – az igazak álmát aludták. A legkisebb ébredt fel a leghamarabb és ébresztette fel a testvéreit, akik nagy boldogan szaladtak és vették körbe az új jövevényt.

János arról is beszélt, hogy a négy testvér kórházban született, de csak kettőnél tudott jelen lenni. Ketten szintén olyan gyorsan érkeztek, hogy mire beért a kórházba, már lezajlott a szülés. Okulva a tapasztalatokból, az ötödik gyermek születése előtt szabadságot vett ki.