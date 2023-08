A hetvenes években épült Kopolyai út a város déli oldalán, a Kunfehértó–Jánoshalma felé vezető 5412-es úttal van összekötve, a helyiek és a környékbeli településeken élők által kedvelt útszakasz, mert jelentősen lerövidíti a városból ki- és bevezető utat. A Kopolyai út azonban már évtizedek óta felújításra szorul, a megnövekedett forgalom miatt szűknek is bizonyul. Az évek óta tervezett felújítás előkészítése mostanra abba a szakaszába érkezett, hogy végre elkezdődtek a konkrét felújítási munkálatok. A beruházás kivitelezését elnyerő Soltút Kft. a múlt héten vette át a munkaterületet és mindjárt fel is vonultak a munkagépekkel és hozzá is láttak az út menti terep kialakításhoz.

A felújítás során a Petőfi és Tinódi utcákhoz hasonlóan itt is komoly feladatot jelent, hogy az útalapot is rendezni kell, mert szinte nincs is. Ha csak a kopóréteget kellene húzni rá, akkor azt gyorsabban és jóval kevesebb pénzből meg lehetne oldani – emlékeztetett Kuris István László alpolgármester, aki szerint akkor jóval több utca felújítására is sor kerülhetne.

A Kopolyai út felújításának első üteme várhatóan 2023. október 31-ig kell, hogy elkészüljön, ennek során új útalapot építenek és az eddigi 5 méterről, 7 méterre kiszélesítik az új útburkolatot, ami megerősített alapot kap, valamint mindkét oldalon 1,5 méter széles padkát és árokrendszert alakítanak ki közel 1 kilométer hosszan a jánoshalmi úttól a villanyoszlop sor kezdetéig, a külterületi szakaszon.

Fülöp Róbert polgármester beszámolt arról, hogy a Kopolyai út belterületi szakaszának felújítási tervei is elkészültek, jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik, ezt követően közbeszerzési eljárás keretében választják majd ki a felújítást végző céget.