Megkezdődött a gímszarvasbikák bőgése Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében. A Gemenc Zrt. olyan „Igazi szarvasbőgés-hallgató túrákat” szervez, amelyen a vadállomány zavarása nélkül bárki megcsodálhatja a szerelmes bikák különleges nászdalát augusztus 25. és szeptember 9. között. A felkészült szakemberek és túravezetők várják a szarvasok nászát hirdető gímbikák különleges bőgése után érdeklődőket.

A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjából, Pörbölyről 18.30-kor indulnak a túrák. A kalandra vágyók azonban először, 17 órakor a Gímvallatás elnevezésű programon hullajtottagancs- és bőgőkürt-bemutatón vesznek részt. Itt választ kaphatnak például arra a kérdésre, hogy mit olvashat ki a szakember a hullajtott agancsokból vagy hányféle bőgő hangot hallhatunk az erdőben, és arról is, hogyan élnek a gímszarvasok. Az elmúlt években gyűjtött legérdekesebb hullajtott agancsok is megtekinthetők lesznek, és a bőgőkürt sem marad néma. Ezt követően 17.40-kor a „Legenda és valóság – A gemenci gímszarvas” című interaktív kiállítást tekintik meg a résztvevők. 18.30-kor indulnak a csoportok kisvasúttal a Gemenci-erdő rengetegének „leghangosabb” erdőrészletébe, ahol megtapasztalhatják a szarvasbikák bőgésétől zengő erdő különös hangulatát. Mindezek után várhatóan 20.30 körül érkeznek vissza a túrázók a kiinduló állomásra.

Lehetőség van különleges kulináris élményekkel is összekötni a túrát, hiszen minden alkalommal vacsoraopció is választható. A túrákon való részvételt gyerekek számára az erdőgazdaság általában nem ajánlja, hiszen ezek az események több órásak, és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. A Gemenc Zrt. ugyanakkor fontosnak tartja a természet megszerettetését, megismertetését és a természetvédelmi szemléletformálást, ezért egy alkalommal, szeptember 9-én külön a gyermekeknek szánt túrát szervez az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves-foglalkozások is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket. A program szervezői a túrákra csak előzetes bejelentkezés alapján tudják fogadni a kirándulókat.